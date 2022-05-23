Amber Heard davasında Johnny Depp'e bir destek de Courtney Love'dan

Ünlü müsizyen, "Johnny, ben kafayı sıyırmışken ve Frances tüm bu sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte acı çekerken, ona destek oldu. 13. doğum gününde bana hiç göstermediği dört sayfalık bir mektup yazdı. Beni gerçekten tanımıyordu bile" diye konuştu.