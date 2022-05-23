Amber Heard davasında Johnny Depp'e bir destek de Courtney Love'dan

Haberler | 23.05.2022 - 14:06

Johnny Depp ile Amber Heard arasında olaylı karalama davası sürerken Fransız oyuncu Eva Green'in Deep'i savunmasının ardından bir destek de müzisyen Courtney Love'dan geldi. Deep'in yardımsever ve iyi bir insan olduğunu vurgulayan Love, "Johnny benim hayatımı kurtardı" dedi.

Amber Heard davasında Johnny Depp'e bir destek de Courtney Love'dan - 1

Amerikalı oyuncu 'in 'e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası, Heard’ün verdiği ifadelerle devam ediyor. Heard’ün Depp ile kavga sonrasında çektiği yaralı fotoğrafların photoshop’lu olduğu iddiaları ortaya atılırken Depp’in meslektaşı Fransız oyuncu Eva Green’den destek geldi.

Amber Heard davasında Johnny Depp'e bir destek de Courtney Love'dan - 2

Bu desteğin ardından 1994’te hayatını kaybeden Kurt Cobain’in eşi Courtney Love da Johnny Depp hakkında konuştu.

Amber Heard davasında Johnny Depp'e bir destek de Courtney Love'dan - 3

Love, 1995 yılında Depp’in kendisinin hayatını kurtardığını anlattığı bir video yayınladı. Love, “Aslında herkesin önünde yargıda bulunmak istemiyorum ama size sadece Johnny’nin 1995’te Viper Room’un dışında Sal ile aşırı doz aldığımda bana kalp masajı yaptığını söylemek istiyorum” dedi.

Amber Heard davasında Johnny Depp'e bir destek de Courtney Love'dan - 4

Ünlü müsizyen, "Johnny, ben kafayı sıyırmışken ve Frances tüm bu sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte acı çekerken, ona destek oldu. 13. doğum gününde bana hiç göstermediği dört sayfalık bir mektup yazdı. Beni gerçekten tanımıyordu bile" diye konuştu.

Amber Heard davasında Johnny Depp'e bir destek de Courtney Love'dan - 5

Love, ayrıca Depp’in kızına yardımcı olduğu okuluna birkaç defa limuzin gönderdiğini de ifade etti.

N-LIFE HABERLERİ

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