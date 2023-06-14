Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi
Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasını kaybettikten sonra İspanya'ya taşınan Amerikalı oyuncu Amber Heard, sonunda Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi. Depp'in 1 milyon doları bağışlayacağı biliniyor.
Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.
Mahkemeye sunduğu itirazlardan ve tazminatı ödememek için attığı adımların ardından uzlaşmaya giden Heard, eski eşine 1 milyon dolar ödeme yaptı.