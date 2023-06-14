Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN İSİM OLDU

Öte yandan, ABD'li oyuncu Johnny Depp ile boşanma süreci tüm dünya tarafından izlenen oyuncu, karalama davasındaki söylemleri ve Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla, geçtiğimiz yılın Google'da en çok aratılan isimlerinden olmuştu.