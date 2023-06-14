Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasını kaybettikten sonra İspanya'ya taşınan Amerikalı oyuncu Amber Heard, sonunda Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi. Depp'in 1 milyon doları bağışlayacağı biliniyor.

Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - 1

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.

Mahkemeye sunduğu itirazlardan ve tazminatı ödememek için attığı adımların ardından uzlaşmaya giden Heard, eski eşine 1 milyon dolar ödeme yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - 2

Sicilya'da düzenlenen 69. Taormina Film Festivali'ne katılmaya hazırlanan Heard, kaybettiği davanın sonucu olarak Depp'e sonunda ödeme yaptı.

Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - 3

BAĞIŞ YAPTI

Depp'in Heard'den aldığı 1 milyon doları kar amacı gütmeyen beş kuruluşa bağışlayacağı biliniyor.

Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - 4

Son olarak "Jean du Barry" filmiyle Cannes Film Festivali'ne katılan ve İstanbul'da Hollywood Vampires grubuyla konser veren Depp, sık sık paranın mesele olmadığını söylemişti.

Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - 5

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN İSİM OLDU

Öte yandan, ABD'li oyuncu Johnny Depp ile boşanma süreci tüm dünya tarafından izlenen oyuncu, karalama davasındaki söylemleri ve Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla, geçtiğimiz yılın Google'da en çok aratılan isimlerinden olmuştu.

Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - 6

BEYAZPERDEYE DÖNÜYOR

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasını kaybettikten sonra İspanya'ya taşınan Amerikalı oyuncu Amber Heard'ün yeni filmi prestijli festivalde gösterilecek. "In The Fire" filmiyle beyazperdeye geri dönen yıldız, Sicilya'da düzenlenen 69. Taormina Film Festivali'ne katılacak.

Amber Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolarlık borcunu ödedi - 7

Yönetmen Conor Allyn ve rol arkadaşı Eduardo Noriego ile prömiyere katılacak olan Heard, uzun bir süre sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterecek. Festival, 23 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

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