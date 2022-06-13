Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık!

Haberler - ntv.com.tr | 13.06.2022 - 16:01 - Son Güncelleme : 13.06.2022 - 16:12
Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı iftira davasında jürinin aleyhinde karar vermesinin ardından Amber Heard sessizliğini bozdu. Kararı 'haksız' olarak nitelendiren Heard, kararın önyargılı 'sosyal medya temsilinin' sonucu olduğunu iddia ederek, Depp’i 'ücretli çalışanları’nı mahkeme kürsüsüne çıkararak jüriyi etkilemeye çalışmakla suçladı.
36 yaşındaki ünlü oyuncu, NBC kanalının Today adlı programına katılarak dava süreci hakkında konuştu. Duruşma boyunca ve jüri kararının ardından karşılaştığı 'nefret ve hakarete' karşı çıkan Heard, kendisine karşı verilen, 'haksız' olarak nitelendirdiği kararı kınadı.
Heard, avukatının geçen hafta öne sürdüğü, jürinin sosyal medya tarafından etkilendiği yönündeki suçlamalarını yineledi. Depp'in davayı kürsüdeki 'mükemmel oyunculuğuyla' kazandığını öne sürdü. “Tüm bu nefreti ve hakareti hak ettiğimden emin olsanız ve yalan söylediğimi düşünseniz bile, sosyal medyada adil bir temsil olduğunu düşünerek gözlerime bakamazsınız” diyen Heard, "Bana bunun adil olduğunu düşündüğünüzü söyleyemezsiniz” diye ekledi.
Haziran ayının başında jüri, Heard’ün Washington Post'ta cinsel saldırıdan kurtulan biri olmayla ilgili yazdığı makaleyle eski kocasını karaladığına karar verdi. Heard’ün, Depp'e tazminat olarak 10 milyon dolar ve cezai tazminat olarak 5 milyon dolar ödemesine hükmedildi. Ancak ikinci ödeme hakim tarafından Virginia yasalarına göre 350 bin dolara düşürüldü. Heard, Depp’ten telafi edici tazminat olarak 2 milyon dolar kazandı. Böylece Heard, dava sonrası 59 yaşındaki Depp’e 8,35 milyon dolar borçlu oldu.
Hukuk ekibinin karara itiraz etmeyi planladığını söyleyen Heard, jüriyi eski kocasının 'mükemmel oyunculuğu' ve 'sevgili' kamu itibarı tarafından yönlendirilmekle suçladı, Depp'in 'ücretli çalışanları' mahkemeye çağıraraK jüri üyelerini etkilediğini öne sürdü.
“Jüri, üç hafta boyunca aralıksız, paralı tanıkları dinledi” diyen Heard, “Onları suçlamıyorum, aslında anlıyorum. Johnny sevilen bir karakter ve insanlar onu tanıdıklarını düşünüyor. O harika bir aktör. Nasıl olur da benim nasıl inanılmaz bir insan olduğuma dair anlatılanları üç buçuk hafta boyunca dinledikten sonra, ağzımdan çıkan tek kelimeye bile inanmazlar!” şeklinde isyan etti.
Kendisi hakkında 'kişisel olarak' herhangi bir olumsuz kamuoyu görüşü almadığını söyleyen Heard, "kimsenin onun hakkında ne düşündüğünü umursamadığını" söyledi. “Kimin ne düşündüğü ya da evliliğimde kapalı kapılar ardında, evimin mahremiyetinde olup bitenler hakkında ne gibi hükümler verdikleri umrumda değil” diyen Heard, “Sıradan bir insanın bunları bilmesi gerektiğini düşünmüyorum, bu yüzden kişisel algılamıyorum” şeklinde konuştu.
Heard mahkeme kararının hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde. Eski kocamın orantısız gücüne ve etkisine karşı koymak için kanıt dağının hala yeterli olmamasına üzüldüm. Bu kararın diğer kadınlar için ne anlama geldiği konusunda da hayal kırıklığına uğradım" demişti.
Kararı İngiltere'de öğrenen Depp ise sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Jüri bana hayatımı geri verdi. Gerçekten çok mutluyum" demişti. Deep, Latinceden alıntı yaparak, "Veritas numquam perit" (Gerçek asla yok olmaz) diye de eklemişti.