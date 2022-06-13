Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık!

Haberler - ntv.com.tr | 13.06.2022 - 16:01 - Son Güncelleme : 13.06.2022 - 16:12

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, dava sonrası ilk kez konuşarak kararı "haksız" olarak nitelendirdi. Heard, Depp’i 'paralı tanıkları' mahkeme kürsüsüne çıkararak jüriyi etkilemeye çalışmakla suçladı.

Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık! - 1

KARARI KINADI

Eski eşi ’in kendisine açtığı iftira davasında jürinin aleyhinde karar vermesinin ardından sessizliğini bozdu. Kararı 'haksız' olarak nitelendiren Heard, kararın önyargılı 'sosyal medya temsilinin' sonucu olduğunu iddia ederek, Depp’i 'ücretli çalışanları’nı mahkeme kürsüsüne çıkararak jüriyi etkilemeye çalışmakla suçladı.

36 yaşındaki ünlü oyuncu, NBC kanalının Today adlı programına katılarak dava süreci hakkında konuştu. Duruşma boyunca ve jüri kararının ardından karşılaştığı 'nefret ve hakarete' karşı çıkan Heard, kendisine karşı verilen, 'haksız' olarak nitelendirdiği kararı kınadı.

Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık! - 2

"DEPP 'MÜKEMMEL OYUNCULUĞUYLA' KAZANDI"

Heard, avukatının geçen hafta öne sürdüğü, jürinin sosyal medya tarafından etkilendiği yönündeki suçlamalarını yineledi. Depp'in davayı kürsüdeki 'mükemmel oyunculuğuyla' kazandığını öne sürdü. “Tüm bu nefreti ve hakareti hak ettiğimden emin olsanız ve yalan söylediğimi düşünseniz bile, sosyal medyada adil bir temsil olduğunu düşünerek gözlerime bakamazsınız” diyen Heard, "Bana bunun adil olduğunu düşündüğünüzü söyleyemezsiniz” diye ekledi.

Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık! - 3

Haziran ayının başında jüri, Heard’ün Washington Post'ta cinsel saldırıdan kurtulan biri olmayla  ilgili yazdığı makaleyle eski kocasını karaladığına karar verdi. Heard’ün, Depp'e tazminat olarak 10 milyon dolar ve cezai tazminat olarak 5 milyon dolar ödemesine hükmedildi. Ancak ikinci ödeme hakim tarafından Virginia yasalarına göre 350 bin dolara düşürüldü. Heard, Depp’ten telafi edici tazminat olarak 2 milyon dolar kazandı. Böylece Heard, dava sonrası 59 yaşındaki Depp’e 8,35 milyon dolar borçlu oldu.

Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık! - 4

KARARA İTİRAZ EDECEK

Hukuk ekibinin karara itiraz etmeyi planladığını söyleyen Heard, jüriyi eski kocasının 'mükemmel oyunculuğu' ve 'sevgili' kamu itibarı tarafından yönlendirilmekle suçladı, Depp'in 'ücretli çalışanları' mahkemeye çağıraraK jüri üyelerini etkilediğini öne sürdü.

Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık! - 5

"NASIL OLUR DA TEK BİR KELİMEME BİLE İNANMAZLAR!"

“Jüri, üç hafta boyunca aralıksız, paralı tanıkları dinledi” diyen Heard, “Onları suçlamıyorum, aslında anlıyorum. Johnny sevilen bir karakter ve insanlar onu tanıdıklarını düşünüyor. O harika bir aktör. Nasıl olur da benim nasıl inanılmaz bir insan olduğuma dair anlatılanları üç buçuk hafta boyunca dinledikten sonra, ağzımdan çıkan tek kelimeye bile inanmazlar!” şeklinde isyan etti.

Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık! - 6

Kendisi hakkında 'kişisel olarak' herhangi bir olumsuz kamuoyu görüşü almadığını söyleyen Heard, "kimsenin onun hakkında ne düşündüğünü umursamadığını" söyledi. “Kimin ne düşündüğü ya da evliliğimde kapalı kapılar ardında, evimin mahremiyetinde olup bitenler hakkında ne gibi hükümler verdikleri umrumda değil” diyen Heard, “Sıradan bir insanın bunları bilmesi gerektiğini düşünmüyorum, bu yüzden kişisel algılamıyorum” şeklinde konuştu.

Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık! - 7

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Heard mahkeme kararının hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde. Eski kocamın orantısız gücüne ve etkisine karşı koymak için kanıt dağının hala yeterli olmamasına üzüldüm. Bu kararın diğer kadınlar için ne anlama geldiği konusunda da hayal kırıklığına uğradım" demişti.

Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık! - 8

"JÜRİ BANA HAYATIMI GERİ VERDİ"

Kararı İngiltere'de öğrenen Depp ise sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Jüri bana hayatımı geri verdi. Gerçekten çok mutluyum" demişti. Deep, Latinceden alıntı yaparak, "Veritas numquam perit" (Gerçek asla yok olmaz) diye de eklemişti.

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