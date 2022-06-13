Amber Heard sessizliğini bozdu: Bu haksızlık!

Haziran ayının başında jüri, Heard’ün Washington Post'ta cinsel saldırıdan kurtulan biri olmayla ilgili yazdığı makaleyle eski kocasını karaladığına karar verdi. Heard’ün, Depp'e tazminat olarak 10 milyon dolar ve cezai tazminat olarak 5 milyon dolar ödemesine hükmedildi. Ancak ikinci ödeme hakim tarafından Virginia yasalarına göre 350 bin dolara düşürüldü. Heard, Depp’ten telafi edici tazminat olarak 2 milyon dolar kazandı. Böylece Heard, dava sonrası 59 yaşındaki Depp’e 8,35 milyon dolar borçlu oldu.