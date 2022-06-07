Amber Heard'e Aquaman 2 darbesi

Haberler | 07.06.2022 - 07:06 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 07:40
Johnny Depp ve Amber Heard davası sonrası, Amber Heard'ın "Aquaman and The Lost Kingdom"daki tüm görüntüleri filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başladı.
Hollywood'un ünlü davası sonuçlansa da hem Johnny Depp'in hem de Amber Heard'ın kariyerleri büyük darbe almış gözüküyor. Ancak söylentilere göre en büyük kaybı davayı kaybeden Heard yaşayacak.
Dava sırasında Depp’in hayranları aktörün Karayip Korsanları’ndan çıkarılmasına ithafen Heard’ün "Aquaman 2"nin kadrosundan çıkarılmasını talep etmeye başlamıştı.
Haberler ışığında bu yavaş yavaş gerçek oluyor.
DC Başkanı Walter Hamada, Heard’ün sahnelerinin azaltıldığına dair bir açıklama yapmış, bu hareketin oyuncunun davasından dolayı değil; Jason Momoa ile uyumsuzluğundan dolayı gerçekleştiği söylenmişti. Haberler gerçekse oyuncunun tüm sahneleri filmden çıkarılacak.
Heard'ün Aquaman the Lost Kingdom isimli devam filmindeki 10 dakikalık sahnesi yerine nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu.