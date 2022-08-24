Andrew Garfield bir rahibi canlandırmak için 6 ay oruç tuttuğunu söyledi

"6 AY BOYUNCA ORUÇ TUTTUM"

“Ruhsal açıdan inanılmaz bir deneyim yaşadım. Kendime her gün yeni ritüeller yarattım. 6 ay boyunca oruç tuttum çünkü Adam (Driver) ve benim çok kilo kaybetmemiz gerekiyordu” diyen oyuncu bu filmin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu söyledi.