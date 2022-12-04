Angelina Jolie Brad Pitt'in suçlamalarına sessiz kalmadı

MAILLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Brad Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia eden Oscarlı oyuncu Angelina Jolie’nin 2021 yılında Pitt’e gönderdiği mail ortaya çıkmıştı.

Bir TikTok kullanıcısı, 47 yaşındaki oyuncunun 2021 Ocak ayında Pitt’e gönderdiği mail’i paylaştı. Ünlü haber sitesi Entertainment Tonight, bu mail’in resmi dava belgesi olduğunu onayladı.