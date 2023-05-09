Angelina Jolie kaybettiği annesini andı

Annesinin ikonik müzisyen Jimi Hendrix'i sevdiğini söyleyen Jolie, onun her zaman mektuplarına Hendrix'in "Kiss the Sky" (Gökyüzünü Öp) şarkı sözünü yazdığını anlattı. "O vefat ettikten sonra yeni bir anlam kazandı" diyen ünlü yıldız, "Sevdiklerini kaybedenlere sevgilerimi ve tam şu anda hayatları ve sevdiklerinin yaşamları için mücadele edenlere güç gönderiyorum" ifadesini kullandı.