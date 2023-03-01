Angelina Jolie Taliban kocası tarafından burnu kesilen Bibi Aisha ile konuştu

31 KEZ AMELİYAT OLDU

2010 yılında, yüzünün ortasında burun yerine açık bir yarayla Time dergisine kapak olduğunda uluslararası basının da manşetlerinde yer aldı.

Angelina Jolie'ye, o günden beri 31 kez ameliyat masasına yattığını anlatan Aisha, hayalinin hemşire olarak insanlara yardım etmek olduğunu söyledi.

Aisha, röportajda trajik hikayesini ve başarısız kaçış girişiminin ardından kocası ve diğer Taliban üyeleri tarafından nasıl sakat bırakıldığını anlattı.

Aisha, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Sözde kocam gelip beni dağlara götürdü. Ellerimi ve ayaklarımı bağladı. İlk kulağımı, sonra diğer kulağımı ve sonra da burnumu kesti. Sonra bana, 'Umrumda değilsin. Seni burada ölüme terk etmek istiyorum' dedi."

Dağlarda ölüme terk edilmesine rağmen, Aisha hayatta kaldı ve sonunda tedavi için bir Amerikan askeri üssüne götürüldü. Aisha, "Sığınakta dokuz ay geçirdim. Bana ne olduğunu bilmiyordum. Birden Time dergisi geldi ve fotoğrafımı çekti. Benim için kapılar açıldı" dedi.