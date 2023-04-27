Angelina Jolie ve oğlu Maddox Beyaz Saray'da

Angelina Jolie'ye yakın bir kaynak, People dergisine konuşarak, "Asya ve Amerika ilişkileri Angelina'nın ailesi için çok önemli. O ve çocuklar, yıllardır Güney Kore'nin de dahil olduğu bölgeyle yakın bir bağ içinde. Maddox, Seul'de Yonsei Üniversitesi'nde okuyor. Angelina son 20 yılda insani yardım ve mülteci hakları için bir sanatçı olarak Güney Kore'yi defalarca ziyaret etti. Angelina ve Maddox, bu Devlet Yemeği'ne katılmaktan onur duydu" dedi.