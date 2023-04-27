Angelina Jolie ve oğlu Maddox Beyaz Saray'da

Angelina Jolie, en büyük çocuğu Maddox ile Beyaz Saray'da özel bir davete katıldı. 47 yaşındaki Oscar'lı yıldız, 21 yaşındaki oğlu Maddox ile Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ve eşi Jill Bi,den'ın ev sahipliğinde düzenlenen Devlet Yemeği'nde boy gösterdi.
Jolie, yıllar önce dikilen beyaz bir elbise ve Chanel imzalı vintage ceketten oluşan stiliyle katıldığı etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden olurken, oğlunun da smokin giydiği görüldü.
Güney Kore onuruna verilen yemekte Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee de özel konuklar olarak hazır bulundu.
Angelina Jolie'ye yakın bir kaynak, People dergisine konuşarak, "Asya ve Amerika ilişkileri Angelina'nın ailesi için çok önemli. O ve çocuklar, yıllardır Güney Kore'nin de dahil olduğu bölgeyle yakın bir bağ içinde. Maddox, Seul'de Yonsei Üniversitesi'nde okuyor. Angelina son 20 yılda insani yardım ve mülteci hakları için bir sanatçı olarak Güney Kore'yi defalarca ziyaret etti. Angelina ve Maddox, bu Devlet Yemeği'ne katılmaktan onur duydu" dedi.
Üçü biyolojik, üçü de evlatlık altı çocuğu olan Jolie, Maddox'u yıllar önce Kamboçya'dan evlat edinmişti. Jolie, Maddox'u 2002 yılında bir yetimhanede görmüştü.
Angelina Jolie bir röportajında Kamboçya'ya gitmeden önce anne olmayı hiç düşünmediğini anlamıştı. Jolie, bir zamanlar anne olmayı hiç istemediğini ve kendini anne olarak hiç düşünmediğini Assicoated Press’e verdiği bir röportajda açıklamıştı.
Jolie, röportajında “Garip bir durum… Hiç çocuk sahibi olmak istemedim. Hamile kalmak istemedim. Çocuk bakmak da istemedim. Kendimi anne olarak düşünmedim” demişti.
Başta anne olmayı düşünmese de sonradan bu durum değişti. 2000 yılında rol aldığı Tomb Raider filminin çekimleri için gittiği Kamboçya'da çocuklarla oynarken "Benim oğlum bu ülkede bir yerlerde" diye düşündüğünü anlatmıştı.
Jolie, daha sonra Brad Pitt'le evlenince Pitt, Maddox'u babası olarak nüfusuna geçirmişti.
İşte Beyaz Saray'daki Güney Kore onuruna düzenlenen yemekten yansıyanlar...