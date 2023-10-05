Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı

Son dönemde yeni moda markası Atelier Jolie ile gündeme gelen Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, velayet davasına bakan yargıcı "taraflı" olmakla suçladı.

Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı - 1

2016 yılında ayrılan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin hukuk savaşı devam ediyor. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında 6 çocuğu bulunan çiftin velayet davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Jolie, Pitt’le girdiği davaya bakan Yargıç John W. Ouderkirk’i "taraflı" olmakla suçladı.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı - 2

Yargıcı eleştiren 48 yaşındaki oyuncu, mahkemelere aile içi şiddet eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti.

Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı - 3

29 Eylül tarihli iki sayfalık mektupta, oyuncu, çocuklarının mahkemede aile içi şiddetle ilgili ifade vermesi talebini reddeden yargıcı Brad Pitt’in tarafını tutmakla suçladı.

Kaliforniya yasalarına göre 14 yaş ve üstü çocuklar mahkemede tanıklık yapabilir.

Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı - 4

"GERÇEĞİ ÇARPITIYOR"

New York Post'a konuşan Brad Pitt'in yakınları ise Jolie'nin "gerçeği çarpıttığını" ve kendisine karşı çıkanların itibarını zedelemeye çalıştığını öne sürdü.

Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı - 5

Yargıç Ouderkirk, 2021 yılında çiftin 6 çocuklarının ortak velayetine eşit olarak sahip olması gerektiğine karar vermişti.

Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı - 6

"UZUN BİR SÜREDİR KENDİMDE DEĞİLİM"

Geçtiğimiz haftalarda Vogue dergisinin kapağı olan Jolie, Pitt ile ayrılığına göndermede bulunacak  "Uzun bir süredir kendimde değil gibiyim, ki bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum" demişti.

Son 7 yıldır daha az film yapmaya başladığını belirten Jolie "Birey olarak değişim sürecindeyim" dedi. Jolie, "İyileşmemiz için zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kulllandı.

DAHA FAZLA GÖSTER