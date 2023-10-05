Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı

"UZUN BİR SÜREDİR KENDİMDE DEĞİLİM"

Geçtiğimiz haftalarda Vogue dergisinin kapağı olan Jolie, Pitt ile ayrılığına göndermede bulunacak "Uzun bir süredir kendimde değil gibiyim, ki bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum" demişti.

Son 7 yıldır daha az film yapmaya başladığını belirten Jolie "Birey olarak değişim sürecindeyim" dedi. Jolie, "İyileşmemiz için zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kulllandı.