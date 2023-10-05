Angelina Jolie velayet davasında yargıcı suçladı
Son dönemde yeni moda markası Atelier Jolie ile gündeme gelen Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Jolie, velayet davasına bakan yargıcı "taraflı" olmakla suçladı.
2016 yılında ayrılan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin hukuk savaşı devam ediyor. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında 6 çocuğu bulunan çiftin velayet davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Jolie, Pitt’le girdiği davaya bakan Yargıç John W. Ouderkirk’i "taraflı" olmakla suçladı.