Eski eşi Brad Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiğini iddia eden ve Pitt'in kendisi için ortaya attığı iddialara sert eleştirilerde bulunan ABD’li oyuncu Angelina Jolie, 20 yıl sonra Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurdu.
UNHCR'nin sitesinde yer alan ortak yazılı açıklamada, Jolie'nin insani yardım ve insan hakları sorunlarıyla daha geniş çerçevede meşgul olmak istediği bildirildi.
Jolie'nin mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdüreceği, bundan sonraki çalışmalarında daha fazla oyunculara ulaşmayı hedeflediği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Jolie, şimdiye kadar İyi Niyet Elçisi olarak UNHCR ile çok sayıda saha görevinde bulunma ayrıcalığı yaşadığını belirtti ve "Mültecileri ve yerinden edilen diğer sivilleri desteklemek için elimden geleni yapmayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
Jolie, yaptığı açıklamada "BM çatısı altında 20 yıl çalıştıktan sonra artık benim için mülteciler ve yerel kuruluşlarla direkt temasa geçip çözüm üretmeye çalışma zamanının geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise Jolie'nin UNHCR için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "On yıllarca sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci hassasiyetinin kalbinde her zaman var olacağına inanıyorum" ifadesine yer verdi.
Grandi, Jolie'nin bu konudaki hassasiyetini daha kapsamlı bir insani yardım vazifesiyle sürdürmesi temennisinde bulundu.
BM bünyesinde insani yardım faaliyetlerine 2001'de başlayan Angelina Jolie, 2012'de UNHCR İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.
Öte yandan, Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.
Pitt ise Jolie’nin kendisine ‘zarar vermek’ için bu satışı ‘bir yabancıya’ gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve Jolie’nin kendisine satış için izin verdiğini ile sürerek Jolie’ye dava açmıştı.
RadarOnline.com adlı sitenin elde ettiği dava belgelerine göre, Jolie’nin Brad’in kendisine yönelik ithamlarını ve yasal adımlarını “Boş, kötü niyetli ve problemli bir düzenin parçası” olarak gördüğü ortaya çıkmıştı.
Elde edilen belgelerde, “Pitt’in, kendisi ve Jolie arasında gizli, yazılı olmayan ve satışa izin verdiğini gösteren bir anlaşma olduğuna dair sunduğu iddialar, yazılı kayıtlar ve yasal belgelerle uyuşmamaktadır” ifadeleri yer aldı.