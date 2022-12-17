BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise Jolie'nin UNHCR için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "On yıllarca sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci hassasiyetinin kalbinde her zaman var olacağına inanıyorum" ifadesine yer verdi.