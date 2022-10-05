A﻿ngelina Jolie'den Brad Pitt'e suçlama

A﻿ngelina Jolie, ayrıldığı eski eşi Brad Pitt'i kendisine ve çocuklarına fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı.

A﻿ngelina Jolie'den Brad Pitt'e suçlama - 1

Angelina Jolie, mahkemeye sunduğu belgelerde Brad Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etti.


A﻿ngelina Jolie'den Brad Pitt'e suçlama - 2

Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savundu.


A﻿ngelina Jolie'den Brad Pitt'e suçlama - 3

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Pitt'in olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edildi.


A﻿ngelina Jolie'den Brad Pitt'e suçlama - 4

Brad Pitt ise suçlamaları reddetti. Pitt ise Jolie'yi bağdaki hisselerini kendisinden habersiz satmakla suçluyor.


A﻿ngelina Jolie'den Brad Pitt'e suçlama - 5

Ünlü çift Fransa'daki Miraval Şatosu'nu 2008 yılında ortaklaşa almış, altı yıl sonra burada evlenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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