Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e yazdığı mail ortaya çıktı

"BENİ BURADA İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Oyuncunun duygusal bir dilde yazdığı mail’i “Bu mekanın bizi bir arada tutan ve bize huzur veren bir ev olacağını ummuştum. Şimdi beni burada istemediğini ve bu mail’i aldığında çok memnun olacağını biliyorum” diye devam ediyor.