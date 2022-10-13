Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e yazdığı mail ortaya çıktı

Mahkemeye sunduğu belgelerde Brad Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia eden Oscarlı oyuncu Angelina Jolie’nin 2021 yılında Pitt’e gönderdiği mail ortaya çıktı.
Bir TikTok kullanıcısı, 47 yaşındaki oyuncunun 2021 Ocak ayında Pitt’e gönderdiği mail’i paylaştı. Ünlü haber sitesi Entertainment Tonight, bu mail’in resmi dava belgesi olduğunu onayladı.
Jolie’nin yazısında Miraval Şaraphanesi’nin satışıyla ilgili ifadeler yer alıyor. Mail’de “Burası evlendiğimiz, ikiz çocuklarımızı getirdiğimiz yer. Burası bir gün yaşlanacağımı düşündüğüm yerdi. Şimdi bunları ağlamadan yazmakta bile zorlanıyorum. Burada yaşadığımız anıları hep hatırlayacağım” dedi.
Jolie, Pitt’in alkol bağımlılığına göndermede bulunarak “Ama burası aynı zamanda ailemizi ve alkol etrafında dönen işimizi bitiren yer oldu” ifadelerini kullandı.
Oyuncunun duygusal bir dilde yazdığı mail’i “Bu mekanın bizi bir arada tutan ve bize huzur veren bir ev olacağını ummuştum. Şimdi beni burada istemediğini ve bu mail’i aldığında çok memnun olacağını biliyorum” diye devam ediyor.
Jolie, kendisinin onayı dışında harcamalar olduğunu belirtirken fikrinin alınmamasından ötürü kalbinin kırıldığını dile getirdi.
Oyuncu, alkolün satış biçiminden dolayı memnun olmadığını ve ‘alkolik tavırların ailesini derinden yaraladığını’ vurguladı.
Pitt ile anlaşmaya varmak için iki yol sunan Jolie, hayatının bu zor döneminin geride bırakmak için şaraphanesinin satışının yapabileceğini söyledi. Alternatif çözüm yolu olarak ise kendi hisselerini satmayı önerdi.