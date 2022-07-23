Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi

Haberler - ntv.com.tr | 23.07.2022 - 13:31 - Son Güncelleme : 23.07.2022 - 13:51
Resmi olarak 2020 yılında boşanan ve beraber altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Fransa’daki mülk davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Eski eşi Jolie’nin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesi’ndeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia eden Brad Pitt'in talebi reddedildi.
Page Six’in haberine göre, Jolie'nin avukatları satış işlemlerinin devamı için Pitt ve oyuncunun şirketi Mondo Bongo'dan birtakım belgeler talep etti. 58 yaşındaki oyuncunun, mahkemenin Jolie'nin bu talebini reddetmesi için çabaladığı biliniyor.
Ancak mahkeme, Pitt ve ortaklarının tüm belgeleri Jolie’ye vermesi gerektiğine karar verdi.
Page Six'e konuşan bazı kaynaklar, Pitt'in eski eşine duyduğu öfkenin finansal kararlar verirken akıllıca davranmasına engel olduğunu belirtti.
2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e satan Jolie’nin Pitt’e ‘zarar vermek’ için bu satışı ‘bir yabancıya’ gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
Bazı kaynaklara göre, Jolie’nin şaraphaneyi satmasının çiftin çocuklarının velayetinin yarısının hakim tarafından Pitt’e verilmesiyle alakalı olduğu düşünülüyor.