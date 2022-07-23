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Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi

Haberler - ntv.com.tr | 23.07.2022 - 13:31 - Son Güncelleme : 23.07.2022 - 13:51

Amerikalı oyuncu Brad Pitt’in eski eşi Angelina Jolie’ye Miraval Şatosu şaraphanesindeki hissesini kendisine zarar vermek için sattığı iddiasıyla açtığı davada Jolie'nin talebi kabul edildi.

Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi - 1

Resmi olarak 2020 yılında boşanan ve beraber altı çocuk sahibi olan  ve 'in Fransa’daki mülk davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi - 2

DAVAYI KAYBETTİ

Eski eşi Jolie’nin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesi’ndeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia eden Brad Pitt'in talebi reddedildi.

Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi - 3

JOLIE BELGE TALEBİNDE BULUNDU

Page Six’in haberine göre, Jolie'nin avukatları satış işlemlerinin devamı için Pitt ve oyuncunun şirketi Mondo Bongo'dan birtakım belgeler talep etti. 58 yaşındaki oyuncunun, mahkemenin Jolie'nin bu talebini reddetmesi için çabaladığı biliniyor.

Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi - 4

PITT'İN İTİRAZI İŞE YARAMADI

Ancak mahkeme, Pitt ve ortaklarının tüm belgeleri Jolie’ye vermesi gerektiğine karar verdi.

Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi - 5

Page Six'e konuşan bazı kaynaklar, Pitt'in eski eşine duyduğu öfkenin finansal kararlar verirken akıllıca davranmasına engel olduğunu belirtti.

Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi - 6

ZARAR VERMEK İÇİN SATTI İDDİASI

2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e satan Jolie’nin Pitt’e ‘zarar vermek’ için bu satışı ‘bir yabancıya’ gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi - 7

BURADA EVLENDİLER

Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.

Angelina Jolie'ye Fransa'daki şaraphaneyle ilgili dava açan Brad Pitt'in talebi reddedildi - 8

BU SATIŞ VELAYET DAVASIYLA ALAKALI OLABİLİR

Bazı kaynaklara göre, Jolie’nin şaraphaneyi satmasının çiftin çocuklarının velayetinin yarısının hakim tarafından Pitt’e verilmesiyle alakalı olduğu düşünülüyor.

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