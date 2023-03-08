Aralarında sular durulmuyor: Chris Rock, Jada Pinkett Smith'e kafayı takmış durumda

"JADA'YA TAKINTILI"

People'a konuşan ve Pinkett Smith'e yakın olduğu söylenen bir kaynak, "Jada'nın bu olayda kendisine sataşılmasından başka bir rolü yok. Chris ona kafayı takmış durumda ve bu neredeyse 30 yıldır devam ediyor" dedi.

Kaynak, sözlerine "Netflix gösterisini çekmek için seçtiği yere bakın. Jada'nın memleketi Baltimore. Takıntılı" diye devam etti.