Aralarında sular durulmuyor: Chris Rock, Jada Pinkett Smith'e kafayı takmış durumda

2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde ünlü komedyen Chris Rock, sahnedeyken en iyi erkek oyuncu ödülüne aday olan Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’i Demi Moore’un canlandırdığı G.I. Jane’e benzeterek espri yapmış; Smith, bu espriye önce gülse de eşinin rahatsız olduğunu görünce bozularak Rock’a bağırmaya ve ardından da sahneye çıkıp herkesin ve tüm kameraların önünde tokat atarak tepki göstermişti.
Mizansen sanılan olayın ardından Will Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma!" diye bağırmasıyla ortam gerilmişti. Tokadın ardından ceza alan Smith, Chris Rock’tan ve komedyenin ailesinden özür de dilemişti.
Oscar gecesine dama vuran olay, günlerce hatta haftalarca konuşulurken Chris Rock, neredeyse bir yıl sonra dijital bir platformda yayınlanacak bir gösteride bu konuyu dile getirdi.
Chris Rock, gösterisinde kavgayı Jada Pinkett Smith'in 2016'da başlattığını iddia etti.
People'a konuşan ve Pinkett Smith'e yakın olduğu söylenen bir kaynak, "Jada'nın bu olayda kendisine sataşılmasından başka bir rolü yok. Chris ona kafayı takmış durumda ve bu neredeyse 30 yıldır devam ediyor" dedi.
Kaynak, sözlerine "Netflix gösterisini çekmek için seçtiği yere bakın. Jada'nın memleketi Baltimore. Takıntılı" diye devam etti.
Aynı kaynak, Rock'ın iddiasına da "Jada, 2016'daki Akademi Ödülleri'nde neden bu kadar az siyah üye olduğunu sorgulayarak bir hareket başlatılmasına katkı sundu ve Chris bunu bu noktaya mı taşıdı?" diye yanıt verdi.
Pinkett Smith, adaylar arasında ırk çeşitliliğinin olmaması nedeniyle o yıl töreni boykot eden pek çok Hollywood yıldızından biriydi.
Öte yandan Chris Rock, stand-up gösterisinde; Jada Pinkett Smith'in kendisine 2016'da Will Smith'in Doğruyu Söyle'yle (Concussion) aday gösterilmemesi nedeniyle Oscar'ı bırakmasını söylediğini iddia etti.
Kaynak, bununla ilgili de "Jada Pinkett Smith, Chris'ten (Rock) hiçbir zaman Oscar'ı sunmamasını istemedi. O zamanki bir sosyal medya paylaşımında Chris'in harika bir Oscar sunucusu olacağını ve bu iş için mükemmel olduğunu açıkça söyledi" dedi.