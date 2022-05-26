Arda Turan: Aile olmak hayalimizdi

Haberler | 26.05.2022 - 13:37
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Özel hayatı hakkında konuşan Turan, "Biz daha iyi olalım diye eşimle zaman zaman birbirimizi eleştiririz. Tabi açıkçası eşimin yaptıkları ile gurur duyuyorum. Başardığı ve geldiği noktayla ilgili Aslıhan ile gurur duyuyorum. Çünkü insanlar tarafından izlenilmek bu meraka olumlu bir şekilde karşılık verebilmek hele iki çocuk annesiyken ve annelik görevlerini asla aksatmadan bunları keyifli bir hale getirmek çok güzel, sizin fırsatınızla eşime teşekkür ediyorum burada, onun yaptıklarıyla gurur duyuyorum" dedi.
"Arda Turan nasıl bir eş" sorusuna 35 yaşındaki futbolcu şu yanıtı verdi: "Bir defa muhtemelen zor bir eşimdir, beraberliğimiz sürekli benim işime odaklı, benim başarıma odaklı, benim maçıma odaklı yaşamak bir birey için, bir insan için çok zor bir şey. Eşim bunu hiçbir zaman bana hissettirmemeye çalışır. Bana her zaman çok yardımcı olmaya çalışır. Ben hem çok önemli kararlar alan, hem de çok duygusal biriyim o yüzden bunları yaşarken çok zorlanıyorum bazen en ufak bir hassasiyette. Eşim her şeyden önce benim için duygusal olarak da çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir destekçi."
"Aile olmak ikimizin de hayaliydi. Çocuk istediğimize karar verdiğimiz zaman, çocuklarımız olduğunda da çok mutlu bir aile ortamı oluştu. Bizi de büyüttü çocuklar… Biz de beraber büyüyoruz artık her şeye olgunlukla bakıyoruz. Artık daha çok beraberiz, daha çok birbirimizi dinlemeye başladık. Bence evliliğimiz başladığında da muhteşem bir aşka sahipti ama şimdi çok daha iyi bir olgunlukla, huzurla gidiyor. Aslıhan muhteşem bir eş ve muhteşem bir anne."
Turan eşiyle tanışma hikayesini ise şöyle anlattı: "Aslıhan’ın ne kadar güzel olduğunu hep duyuyordum. Açıkçası ben eşimin güzelliği ile hep gurur duyuyorum. Bu benim için çok değerli ve kıymetli bir durum. Küçükken, futbola daha yeni başladığım dönemde Paf takımdan A takıma çıktığım dönemlerde Aslıhan’ın güzelliği ile ilgili birçok şey duymuştum ve ortak arkadaşımız vesilesiyle Aslıhan ile tanışma fırsatı buldum ve uzun yıllar çok iyi arkadaş olduk."
"O yurt dışında okurken değişik farklı ülkelerde, ben de yurt dışında oynarken hep iyi arkadaştık. Sonunda iyi arkadaşlığımız kaliteli zaman geçirmeye başladığımız zamanda ilişkiye döndü ve sonrasında evlendik. Aslıhan’ın karakterini, tavrını seviyorum çünkü çok şahsına münhasır."
"Aslıhan ile müzik zevklerimiz çok uymuyor Barış Manço şarkılarını ikimiz de severiz ve 90’lar, 80’lerde çok buluşuyoruz. Ben Müzeyyen Senar çok severim ve dinlerim. Mustafa Ceceli de çok iyi bir Galatasaraylıdır. Onun şarkılarını da çok severiz. Bizim çocuklar da Hamza ve Asil de onun şarkılarını inanılmaz seviyor."