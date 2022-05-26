Arda Turan: Aile olmak hayalimizdi

"Arda Turan nasıl bir eş" sorusuna 35 yaşındaki futbolcu şu yanıtı verdi: "Bir defa muhtemelen zor bir eşimdir, beraberliğimiz sürekli benim işime odaklı, benim başarıma odaklı, benim maçıma odaklı yaşamak bir birey için, bir insan için çok zor bir şey. Eşim bunu hiçbir zaman bana hissettirmemeye çalışır. Bana her zaman çok yardımcı olmaya çalışır. Ben hem çok önemli kararlar alan, hem de çok duygusal biriyim o yüzden bunları yaşarken çok zorlanıyorum bazen en ufak bir hassasiyette. Eşim her şeyden önce benim için duygusal olarak da çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir destekçi."