ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu

Haberler - ntv.com.tr | 15.04.2022 - 10:19 - Son Güncelleme : 15.04.2022 - 11:07

Hamileliğiyle şu sıralar gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Rihanna ve rap şarkıcısı ASAP Rocky, haklarında çıkan aldatma söylentileriyle hem Twitter hem de Google gündeminde trend oldu. Rapçinin, Rihanna'nın daha önce beraber ayakkabı tasarladığı Amina Muaddi ile beraber olduğu düşünülüyor.

ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu - 1

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve rapçi sevgilisi ASAP Rocky, hamilelik sürecini gölgede bırakan bazı söylentilerle sosyal medyada trend oldu.

ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu - 2

GÜNDEMDE İLK SIRADA

Rap şarkıcısının Rihanna’yı aldattığı iddiaları, Rihanna’nın hem Twitter hem de Google gündeminde trend olmasına sebep oldu.

ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu - 3

TASARIMCIYLA MI BERABER?

Çiftin sosyal medyada gündem olmasının bir sebebi de Rihanna ile beraber ayakkabı tasarlayan lüks ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi'nin Rocky ile beraber olduğu söylentisi.

ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu - 4

Bir sosyal medya kullanıcısı  yaptığı paylaşımda ASAP Rocky ve Rihanna'nın ayrıldığını ve sebebinin de Amina Muaddi olduğunu belirtti. Aynı kullanıcı, rapçi ile tasarımcının ilişkisinin yeni olmadığını, yıllardır görüştüklerini açıkladı.

ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu - 5

Rihanna, kendi giyim markası Fenty için 2020 yılında Amina Muaddi ile bir araya gelmişti. Şarkıcının markası için ayakkabı tasarlayan Muaddi, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı.

ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu - 6

SON PAYLAŞIMI RİHANNA ÜZERİNE

2018 yılında markasını kuran Romanya asıllı ayakkabı tasarımcısı, sosyal medyadaki son gönderisinde Rihanna'nın kendi markasından bir ayakkabı giydiğini paylaştı.

ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu - 7

"EN BÜYÜK DESTEKÇİ" 

1987 doğumlu Muaddi'nin tasarımlarını Kylie Jenner, Beyonce ve Lady Gaga gibi birçok ünlü isim tercih ediyor.

Tasarımcı,  markasının müdavimi olan Rihanna'yı sosyal medya hesabında sık sık paylaşıyor. Şubat ayında doğum gününü kutlayan şarkıcının fotoğraflarını paylaşan tasarımcı, Rihanna için 'en büyük destekçi ikon' ifadesini kullanmıştı.

ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu - 8

"AİLEM OLDU"

Rihanna, verdiği bir röportajda rapçi için “Zamanla benim ailem oldu” ifadesini kullandı. İlişkilerindeki en sevdiği şeyin ‘şeffaflık’ olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirdi.

ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu - 9

İllk bebeklerini bekleyen çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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