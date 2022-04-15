ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu

Haberler - ntv.com.tr | 15.04.2022 - 10:19 - Son Güncelleme : 15.04.2022 - 11:07
Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve rapçi sevgilisi ASAP Rocky, hamilelik sürecini gölgede bırakan bazı söylentilerle sosyal medyada trend oldu.
Rap şarkıcısının Rihanna’yı aldattığı iddiaları, Rihanna’nın hem Twitter hem de Google gündeminde trend olmasına sebep oldu.
Çiftin sosyal medyada gündem olmasının bir sebebi de Rihanna ile beraber ayakkabı tasarlayan lüks ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi'nin Rocky ile beraber olduğu söylentisi.
Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda ASAP Rocky ve Rihanna'nın ayrıldığını ve sebebinin de Amina Muaddi olduğunu belirtti. Aynı kullanıcı, rapçi ile tasarımcının ilişkisinin yeni olmadığını, yıllardır görüştüklerini açıkladı.
Rihanna, kendi giyim markası Fenty için 2020 yılında Amina Muaddi ile bir araya gelmişti. Şarkıcının markası için ayakkabı tasarlayan Muaddi, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı.
2018 yılında markasını kuran Romanya asıllı ayakkabı tasarımcısı, sosyal medyadaki son gönderisinde Rihanna'nın kendi markasından bir ayakkabı giydiğini paylaştı.
1987 doğumlu Muaddi'nin tasarımlarını Kylie Jenner, Beyonce ve Lady Gaga gibi birçok ünlü isim tercih ediyor.
Tasarımcı, markasının müdavimi olan Rihanna'yı sosyal medya hesabında sık sık paylaşıyor. Şubat ayında doğum gününü kutlayan şarkıcının fotoğraflarını paylaşan tasarımcı, Rihanna için 'en büyük destekçi ikon' ifadesini kullanmıştı.
Rihanna, verdiği bir röportajda rapçi için “Zamanla benim ailem oldu” ifadesini kullandı. İlişkilerindeki en sevdiği şeyin ‘şeffaflık’ olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirdi.
İllk bebeklerini bekleyen çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.