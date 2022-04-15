ASAP Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı söylentisi trend oldu

Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda ASAP Rocky ve Rihanna'nın ayrıldığını ve sebebinin de Amina Muaddi olduğunu belirtti. Aynı kullanıcı, rapçi ile tasarımcının ilişkisinin yeni olmadığını, yıllardır görüştüklerini açıkladı.