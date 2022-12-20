Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv

Oyuncu Aslı Enver, yaz başından beri aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da dünayevine girdi. Evde aile arasında sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini, Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.
Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "Evet" mesajını yazdı.
Habertürk'ün haberine göre; bebek bekleyen Enver ile Gökbudak, ilk kez yan yana objektiflere yansıdı. Evlerine doğru yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Anne ve babaların vardır ya hani bir kuralı, çocuk için de konuşmamak lazım ama her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Evlilik teklifinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Aslı Enver, "Bu yol da ne kadar uzunmuş. Yürü yürü bitmedi" diyerek kahkaha attı.
Berkin Gökbudak, kendisine yöneltilen "Aslı Hanım'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?" sorusunun sorulması üzerine Enver, "Hadi biraz beni öv" diyerek araya girdi.
Gökbudak, eşinin sözlerinin ardından "Aslı'yla gurur duyuyorum. Önceden de takip ediyordum. Kendisi çok başarılı bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde bebek ile ilgili sorulara "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt vermişti.
Bir dönem şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık birlikteliğiyle çok konuşulan Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.