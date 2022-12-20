Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv

Geçtiğimiz ay iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenmişti. Şimdilerde anne olmak için gün sayan Enver, eşiyle ilk kez yan yana objektiflere yansıdı.

Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv - 1

Oyuncu Aslı Enver, yaz başından beri aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da dünayevine girdi. Evde aile arasında sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini, Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv - 2

"EVET" DİYEREK PAYLAŞTI

Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "Evet" mesajını yazdı.

Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv - 3

İLK KEZ YAN YANA

Habertürk'ün haberine göre; bebek bekleyen Enver ile Gökbudak, ilk kez yan yana objektiflere yansıdı. Evlerine doğru yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Anne ve babaların vardır ya hani bir kuralı, çocuk için de konuşmamak lazım ama her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv - 4

Evlilik teklifinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Aslı Enver, "Bu yol da ne kadar uzunmuş. Yürü yürü bitmedi" diyerek kahkaha attı.

Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv - 5

"ASLI'YLA GURUR DUYUYORUM"

Berkin Gökbudak, kendisine yöneltilen "Aslı Hanım'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?" sorusunun sorulması üzerine Enver, "Hadi biraz beni öv" diyerek araya girdi.

Gökbudak, eşinin sözlerinin ardından "Aslı'yla gurur duyuyorum. Önceden de takip ediyordum. Kendisi çok başarılı bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv - 6

"İSİM DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde bebek ile ilgili sorulara "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt vermişti.

Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv - 7

İLK EVLİLİĞİ ÜÇ YIL SÜRDÜ

Bir dönem şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık birlikteliğiyle çok konuşulan Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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