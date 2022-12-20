Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak'a: Hadi biraz beni öv

"İSİM DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde bebek ile ilgili sorulara "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt vermişti.