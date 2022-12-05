Ayça Ayşin Turan: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Oyuncu Alp Navruz’un ardından şu sıralar adı şarkıcı Murat Boz ile anılan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, verdiği yeni röportajda "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayça Ayşin Turan: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum - 1

Ada Masalı, Zemheri ve Meryem gibi dizilerle tanınan Ayça Ayşin Turan, yaş aldıkça farkındalığının arttığını ve kendini daha iyi tanıdığını söyledi.

Ayça Ayşin Turan: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum - 2

"İŞKOLİK BİR KADINIM"

Elele dergisine konuşan yıldız, "İşkolik bir kadınım. Hırslar ve egolarla çok karşılaştım dersem yalan olur. Hayalini kurduğum bu yola çıkarken popülerlikten dolayı yaşayabileceklerime kendimi hazırladım” dedi.

Ayça Ayşin Turan: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum - 3

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Turan, "Hep duyardım 'Bir kadın 30’una geldiği zaman değişir ve her şeyi daha net görür' diye. Gerçekten de öyleymiş. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Ayça Ayşin Turan: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum - 4

"BENİM DE DÜŞTÜĞÜM ZAMANLAR OLDU"

Hayatında bazı zor dönemler yaşadığını belirten yıldız oyuncu, "Benim de düştüğüm zamanlar oldu, ama yol uzun ve yürümem gereken daha çok mesafe var” ifadelerini kullandı. 

Ayça Ayşin Turan: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum - 5

Yalnızlıkla ilgili konuşan Turan, "Deneyimleri avantaja çevirerek, kalabalığın içinde istediğim zaman yalnız kalmayı başarabilenlerdenim” dedi.

Ayça Ayşin Turan: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum - 6

Oyuncu sözlerine "Aileme, işime, sevdiklerime aşkla bağlıyım. Aşk böyle bir kavram benim için” diyerek devam etti.

N-LIFE HABERLERİ

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