Ayça Ayşin Turan: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Turan, "Hep duyardım 'Bir kadın 30’una geldiği zaman değişir ve her şeyi daha net görür' diye. Gerçekten de öyleymiş. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.