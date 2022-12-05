Ayça Ayşin Turan: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Ada Masalı, Zemheri ve Meryem gibi dizilerle tanınan Ayça Ayşin Turan, yaş aldıkça farkındalığının arttığını ve kendini daha iyi tanıdığını söyledi.
Elele dergisine konuşan yıldız, "İşkolik bir kadınım. Hırslar ve egolarla çok karşılaştım dersem yalan olur. Hayalini kurduğum bu yola çıkarken popülerlikten dolayı yaşayabileceklerime kendimi hazırladım” dedi.
Turan, "Hep duyardım 'Bir kadın 30’una geldiği zaman değişir ve her şeyi daha net görür' diye. Gerçekten de öyleymiş. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.
Hayatında bazı zor dönemler yaşadığını belirten yıldız oyuncu, "Benim de düştüğüm zamanlar oldu, ama yol uzun ve yürümem gereken daha çok mesafe var” ifadelerini kullandı.
Yalnızlıkla ilgili konuşan Turan, "Deneyimleri avantaja çevirerek, kalabalığın içinde istediğim zaman yalnız kalmayı başarabilenlerdenim” dedi.
Oyuncu sözlerine "Aileme, işime, sevdiklerime aşkla bağlıyım. Aşk böyle bir kavram benim için” diyerek devam etti.