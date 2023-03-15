Ayrılık iddiaları sonrası Meghan Fox'tan yeni hamle

Megan Fox, 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlamış ve onun 'ruh eşi' olduğunu anladığını açıklamıştı.
Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan ikili, geçtiğimiz sene ise evlilik kararı almıştı. Megan Fox sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşmıştı.
Fox'a verdiği yüzüğü özelliğini bir röportajında anlatan Machine Gun Kelly, iki renkli değerli taşlardan oluşan yüzüğün aslında diken olduğunu ve Fox'un bu yüzüğü parmağından çıkarmak isterse canının yanacağını söylemişti.
Ünlü şarkıcı, "Bu iki halka aslında birer diken. Eğer onları parmağından çıkarırsa bu canını acıtacak. Çünkü aşk acıtır" demişti.
Nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Megan Fox, birlikte çekilen tüm fotoğraflarını Instagram sayfasından silip, Kelly'i takip etmeyi bırakmıştı.
Bunun ardından ikilini çift terapisine gittiği ortaya çıkmıştı. Ayrılık iddiaları sonrası Kelly'nin Fox'u aldattığı öne sürülmüştü.
İhanet iddiaları sonrası sessizliğini bozan Megan Fox, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu ilişkiye herhangi bir üçüncü taraf müdahalesi olmamıştır. Buna gerçek insanlar, DM'ler, AI botları veya succubus iblisleri de dahildir" demişti.
Megan Fox, tüm bunların ardından Los Angeles'ta düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi'nde fotoğrafçı Cibelle Levi'nin objektiflerine poz verdi.
Fox'un, Machine Gun Kelly'nin Ocak 2022'de evlenme teklif ederken verdiği zümrüt ve elmastan oluşan nişan yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmadı.