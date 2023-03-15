Ayrılık iddiaları sonrası Meghan Fox'tan yeni hamle

"BU YÜZÜĞÜ ÇIKARIRSA CANI YANACAK"

Fox'a verdiği yüzüğü özelliğini bir röportajında anlatan Machine Gun Kelly, iki renkli değerli taşlardan oluşan yüzüğün aslında diken olduğunu ve Fox'un bu yüzüğü parmağından çıkarmak isterse canının yanacağını söylemişti.



Ünlü şarkıcı, "Bu iki halka aslında birer diken. Eğer onları parmağından çıkarırsa bu canını acıtacak. Çünkü aşk acıtır" demişti.