Babasının izinden mi gidiyor? Prens William'ın Kate'i aldattığı iddiası gündemde
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate, Anneler Günü'nde paylaşılan ve "üzerinde oynandığı" ortaya çıkan karenin ardından açıklama yapmıştı. Eşi Prens William ile "özel bir randevuya" giderken görüntülenen Prenses'in adı, şimdi de aldatıldığı yönündeki iddialara karıştı.
SÖYLENTİLER GİDEREK ARTTI
Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, geçtiğimiz aylarda geçirdiği ameliyat ile gündeme geldi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.
42 yaşındaki Prenses'in geçirdiği operasyon nedeniyle etkinliklere katılamayacağı ve seyahat edemeyeceği paylaşıldı. Ameliyatın detayları paylaşılmasa da planlı bir operasyon olduğu ve "karın bölgesiyle" ilgili olduğu bilgisi verildi.
Ameliyatın üzerinden zaman geçmesine rağmen Galler Prensesi Kate'in bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden olmuştu.