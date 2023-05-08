Bahar Öztan, "Doktor Civanım"daki motosiklete yıllar sonra tekrar bindi

Bir süredir Bodrum'da yaşayan ve kanser ile mücadele eden Bahar Öztan, Kemal Sunal ile başrolleri paylaştığı "Doktor Civanım" filminde kullanılan 1971 model sepetli motosiklet ile buluştu.
Filmde kullanılan sepetli motosikleti Bodrum'a getiren Ali Dingil, Bodrum Belediye Meydanı'nda Öztan'a sürpriz yaptı.
Orijinal haliyle duran motosikleti gören Bahar Öztan, duygusal anlar yaşadı. Motosiklete binmesinin ardından o günlere geri döndüğünü söyleyen Öztan’ın sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü. Engin Ardan tarafından organize edilen buluşmaya vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Özellikle motosikletin önünde Bahar Öztan’ı görenler bol bol fotoğraf çektirdi.
Öztan, geçmiş günlere döndüğünü söyleyerek “Allah nasip etti, yıllar sonra tekrardan bu motosiklete binmeyi. Çok kıymetli bir filmdi çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte oynamıştık. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara ise selamlarımı iletiyorum. Yıllar önce Kemal Sunal önde oturuyordu, ben de arkasında ona sarılmıştım. Çok güzel bir filmdi halen halkımız çok seviyor, izliyor ve gülebiliyor. Motosikleti görünce hatıralar gözümde canlandı. Bir arkadaşımız almış bunu değerlendirmiş. Motosiklete bakmış ve bu günlere kadar getirmiş. Çok kıymetli bir motosiklet, halkımızda o dönemden kalan her şeyi çok sever” ifadelerini kullandı.
Kanserle mücadele ettiğini söyleyen Bahar Öztan, “Daha tedavim bitmedi. Şu anda tedavim devam ettiği için bone takıyorum. Perukla gezmekte istemediğim için bone takarak çıktım. Hiçbir zaman hastalığımı gizlemedim. Sekiz yıldır mücadele ediyorum. Aralıklarla çok az iyi oluyorum ve daha sonra tekrardan başlıyor. Bu sefer tamamen bay bay diyeceğiz kansere. Bunu da yeneceğim bu da geçecek. Bir oğlum var onun için yenmem lazım. İlk tedavim İstanbul’da başlamıştı. İlk tedaviyi Gökhan hocamdan almıştım. Şimdi Bodrum’da yaşadığım için burada tedavi görüyorum. Bu hafta tekrar tahlillere bakılacak. Çıkacak tahlil sonuçlarına bağlı İstanbul’a tekrar gidebilirim. Belki de bir ameliyat olabilir. Şu anda nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum. Şu anda kemoterapinin yarısındayım. Altı kemoterapim daha var” diye konuştu.
Organizasyonu yapan Engin Arda ise motorun asıl sahibinin Bahar Öztan olduğunu dile getirerek, “Bu motosikletin satışı sonucunda tüm gelirleri depremzede ailelere bağışlanacak. Bahar hanımla motosikleti buluşturmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.
Öte yandan Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit de annesiyle beraber motosikleti inceleyip bol bol fotoğraf çektirdi.