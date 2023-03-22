Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’dan evlilik yolunda ilk adım

Uzun yıllardır aşk yaşıyan ünlü model Barbara Palvin (29) ile İtalya doğumlu aktör Dylan Sprouse (30), evlilik yolunda ilk adımı attı.
Çifte yakın bir kaynak, “Dylan ve Barbara nişanlandı. Barbara, yüzüğünü insanlara gösteriyor ve ikisi de çok mutlular” açıklamasını yaptı.
2018 yılından beri birlikte olan çift konuya dair bir açıklama yapmazken bir kaynak, “Her zaman birbirlerine çok aşıktılar, ancak şimdi her zamankinden daha mutlular. Hayatlarının bu yeni bölümünü birlikte başlatmak için sabırsızlanıyorlar” dedi.
Geçtiğimiz haftalarda eski Victoria’s Secret meleği Palvin’in Mammoth Film Festivali’ne parmağında bir elmas yüzükle gelmesi dikkat çekmişti.
Ünlü çiftten Sprouse, idaha önce verdiği bir röportajda Palvin ile nasıl tanıştıklarını "Barbara beni takip etti, ben de ona yazmalıyım galiba dedim. Ve ona kibar bir mesajla yazıp numaramı yolladım" diyerek anlatmıştı.