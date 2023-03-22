Barbara Palvin ile Dylan Sprouse’dan evlilik yolunda ilk adım

NASIL TAIŞTIKLARINI ANLATMIŞTI

Ünlü çiftten Sprouse, idaha önce verdiği bir röportajda Palvin ile nasıl tanıştıklarını "Barbara beni takip etti, ben de ona yazmalıyım galiba dedim. Ve ona kibar bir mesajla yazıp numaramı yolladım" diyerek anlatmıştı.