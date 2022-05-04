Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım

Haberler | 04.05.2022 - 11:41
Survivor All Star'da hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyununun üçünü gönüllüler, birini ise ünlüler kazandı.
Yokluk adasına giden eleme adayları Evrim, Barış, Ayşe ve Sude oldu. Dört isimden en az SMS oyunu alan Barış Survivor'a veda etti.
Elenmesinin ardından konuşan Barış, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun" dedi.
Barış sözlerini şöyle sürdürdü: "İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi."
İşte Survivor'dan öne çıkan bazı kareler...