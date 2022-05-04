Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım

Haberler | 04.05.2022 - 11:41

İki yıl önce final koltuğunda şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı, bu yıl Survivor All Star'da finali göremeden veda etti. Yağcı yaptığı açıklamada, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi" dedi.

Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım - 1

All Star'da hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyununun üçünü gönüllüler, birini ise ünlüler kazandı.

Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım - 2

Yokluk adasına giden eleme adayları Evrim, Barış, Ayşe ve Sude oldu. Dört isimden en az SMS oyunu alan Barış Survivor'a veda etti.

Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım - 3

Elenmesinin ardından konuşan Barış, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun" dedi.

Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım - 4

Barış sözlerini şöyle sürdürdü: "İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi."

İşte Survivor'dan öne çıkan bazı kareler...

Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım - 5
Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım - 6
Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım - 7
Barış Murat Yağcı Survivor'a veda etti: Hata yaptım - 8

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