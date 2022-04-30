Benedict Cumberbatch sözünü tuttu: Ukraynalı bir aileye kapılarını açtı

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI!"

Cumberbatch halkın, acı çeken Ukraynalılara yardım etmek için politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğine de dikkat çekmişti.

Cumberbatch, konuyla ilgili, "Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu. Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum" şeklinde konuşmuştu.