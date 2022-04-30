Benedict Cumberbatch sözünü tuttu: Ukraynalı bir aileye kapılarını açtı

Haberler - ntv.com.tr | 30.04.2022 - 10:48
‘Sherlock’ dizisiyle tanınan ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş karşısında sessiz kalmayarak Ukrayna halkına desteğini göstermiş ve savaştan kaçan Ukraynalı mültecilere evinin kapılarını açmak istediğini söylemişti.
45 yaşındaki oyuncu verdiği sözü tutarak, Birleşik Krallık hükümetinin Ukrayna için ev planına hizmet eden 'Evdeki Mülteciler' yardım kuruluşu ile çalıştığını açıkladı.
Evinde, savaştan kaçan Ukraynalı bir aileyi ağırlayacağını belirten Cumberbatch, "Maalesef tıbbi tedavi görüyorlar. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek özel hayatlarının ihlali olur, yaşadıkları kargaşadan sonra onlara biraz huzur vermek istiyorum" dedi.
Öte yandan Cumberbatch, Ukraynalı diğer mülteci ailelere de İngiltere’de barınma masrafları konusunda yardım ettiğini söyledi.
Sanatçı konuyla ilgili, "Birleşik Krallık vatandaşı olan diğer Ukraynalı ailelere finansal olarak yardım etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.
Daha önce de eşi Sophie Hunter ile katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına destek vermek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Cumberbatch, savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını söylemişti.
Oyuncu, "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem" diye konuşmuştu.
Cumberbatch daha sonra, Ukrayna’ya destek verenlerin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizmişti.
Cumberbatch halkın, acı çeken Ukraynalılara yardım etmek için politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğine de dikkat çekmişti.
Cumberbatch, konuyla ilgili, "Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu. Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum" şeklinde konuşmuştu.