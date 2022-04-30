Benedict Cumberbatch sözünü tuttu: Ukraynalı bir aileye kapılarını açtı

Haberler - ntv.com.tr | 30.04.2022 - 10:48

Ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, kısa bir süre önce Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere evinin kapılarını açacağını duyurmuştu. Sözünü tutan Cumberbatch, saldırıdan kaçan Ukraynalı bir aileyi İngiltere'deki evinde misafir ettiğini açıkladı.

Benedict Cumberbatch sözünü tuttu: Ukraynalı bir aileye kapılarını açtı - 1

‘Sherlock’ dizisiyle tanınan ünlü İngiliz oyuncu , Rusya’nın ’ya açtığı savaş karşısında sessiz kalmayarak Ukrayna halkına desteğini göstermiş ve savaştan kaçan Ukraynalı mültecilere evinin kapılarını açmak istediğini söylemişti.

45 yaşındaki oyuncu verdiği sözü tutarak, Birleşik Krallık hükümetinin Ukrayna için ev planına hizmet eden 'Evdeki Mülteciler' yardım kuruluşu ile çalıştığını açıkladı.

Benedict Cumberbatch sözünü tuttu: Ukraynalı bir aileye kapılarını açtı - 2

"ONLARA BİRAZ HUZUR VERMEK İSTİYORUM"

Evinde, savaştan kaçan Ukraynalı bir aileyi ağırlayacağını belirten Cumberbatch, "Maalesef tıbbi tedavi görüyorlar. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek özel hayatlarının ihlali olur, yaşadıkları kargaşadan sonra onlara biraz huzur vermek istiyorum" dedi.

Benedict Cumberbatch sözünü tuttu: Ukraynalı bir aileye kapılarını açtı - 3

"UKRAYNALI AİLELERE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan Cumberbatch, Ukraynalı diğer mülteci ailelere de İngiltere’de barınma masrafları konusunda yardım ettiğini söyledi.

Sanatçı konuyla ilgili, "Birleşik Krallık vatandaşı olan diğer Ukraynalı ailelere finansal olarak yardım etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Benedict Cumberbatch sözünü tuttu: Ukraynalı bir aileye kapılarını açtı - 4

Daha önce de eşi Sophie Hunter ile katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına destek vermek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Cumberbatch, savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını söylemişti.

Oyuncu, "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem" diye konuşmuştu.

Cumberbatch daha sonra, Ukrayna’ya destek verenlerin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizmişti.

Benedict Cumberbatch sözünü tuttu: Ukraynalı bir aileye kapılarını açtı - 5

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI!"

Cumberbatch halkın, acı çeken Ukraynalılara yardım etmek için politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğine de dikkat çekmişti.

Cumberbatch, konuyla ilgili, "Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu. Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum" şeklinde konuşmuştu.

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