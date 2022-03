Benedict Cumberbatch, ‘The Power of The Dog’ filmine yönelik 'İğrenç' eleştirisine sessiz kalmadı

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, ABD’li oyuncu Sam Elliot’ın, 'The Power of The Dog' filmine yönelik yaptığı ağır eleştirilere sert yanıt verdi.

Elliott (77), Cumberbatch’in geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren, 12 dalda Oscar'a aday gösterilen ‘The Power of The Dog’ filmiyle ilgili sert ve hakaret içerikli yorumlarda bulunmuştu.



45 yaşındaki Cumberbatch, verdiği bir röportajda Elliott’a karşı sessizliğini bozdu.

"İĞRENÇ BİR FİLM"



Elliott, Thomas Savage'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Jane Campion’ın yaptığı kovboy filmi ile ilgili, “İğrenç bir film” yorumunda bulunmuştu.

Sam Elliot

"BU TARZ İNSANLAR DÜNYAMIZDA HEP VAR"



Cumberbatch, “Geçen gün filmle ilgili söylenen garip tepki hakkında bir şey söylememek için çok uğraşıyorum. Ben söylenenleri bizzat duymadım, o yüzden ayrıntılı bir yorum yapmam doğru olmaz. Ancak bu tarz insanlar bizim dünyamızda hep var. Bazen yakınımızda, bazen sokakta, sporda ya da barda. Saldırganlık, öfke ve hayal kırıklığı kim olduğunuzu kontrol edememenize neden olur. Bu, o kişiye de çevresindekilere de zarar verir” dedi.



Cumberbatch, bu tarz insanları anlamak için kişinin karakterine bakmak gerektiğini söyleyerek, "Bu, yerinde olamayacağını bildiğin kişiye karşı hoşgörüsüzlük, yani bir tür bastırma duygusu anlamına geliyor. Hatta toksik erkek başlığı altında bunu incelersek temel nedenleri bulabiliriz” diye konuştu.