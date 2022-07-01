Beren Saat ve Kenan Doğulu İngiliz Konsolosluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 17:28 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 17:32
Beren Saat (38) ve Kenan Doğulu (48) Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile kutlamasının davetine katıldı.
Ünlü çift, kutlama için İstanbul'daki Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte boy gösterdi.
Çift, konsolosluğun yaz partisinde aynı renk kıyafetler giymeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı, takım elbisesini beyaz tişört ve fötr şapka ile tamamladı. Saat ise büstiyer ve bol pantolon kombiniyle kırmızı halıda yürüdü. Oyuncunun, kraliyet etkinliklerinde tercih edilen gösterişli şapkalardan giymesi dikkat çekti.
İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun davetten yansıyan diğer kareleri...