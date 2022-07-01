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Beren Saat ve Kenan Doğulu İngiliz Konsolosluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 17:28 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 17:32

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile kutlaması için Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda davetli olarak boy gösterdi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu İngiliz Konsolosluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı - 1

 (38) ve (48) Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile kutlamasının davetine katıldı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu İngiliz Konsolosluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı - 2

ÜNLÜ ÇİFT DAVETLİLER ARASINDAYDI

Ünlü çift, kutlama için İstanbul'daki Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte boy gösterdi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu İngiliz Konsolosluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı - 3

AYNI RENKLERİ TERCİH ETTİLER

Çift, konsolosluğun yaz partisinde aynı renk kıyafetler giymeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı, takım elbisesini beyaz tişört ve fötr şapka ile tamamladı. Saat ise büstiyer ve bol pantolon kombiniyle kırmızı halıda yürüdü. Oyuncunun, kraliyet etkinliklerinde tercih edilen gösterişli şapkalardan giymesi dikkat çekti.

İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun davetten yansıyan diğer kareleri...

Beren Saat ve Kenan Doğulu İngiliz Konsolosluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı - 4
Beren Saat ve Kenan Doğulu İngiliz Konsolosluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı - 5
Beren Saat ve Kenan Doğulu İngiliz Konsolosluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı - 6

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