Beren Saat ve Kenan Doğulu İngiliz Konsolosluğu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı

AYNI RENKLERİ TERCİH ETTİLER

Çift, konsolosluğun yaz partisinde aynı renk kıyafetler giymeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı, takım elbisesini beyaz tişört ve fötr şapka ile tamamladı. Saat ise büstiyer ve bol pantolon kombiniyle kırmızı halıda yürüdü. Oyuncunun, kraliyet etkinliklerinde tercih edilen gösterişli şapkalardan giymesi dikkat çekti.

İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun davetten yansıyan diğer kareleri...