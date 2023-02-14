Bergüzar Korel: 'Yoruldum' deyip gitmek gibi bir seçeneğimiz yok!

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Depremlerin ardından bölge için seferberlik sürerken ünlü isimler de depremzedelere destek vermeye devam ediyor.
Oyuncu Bergüzar Korel de depremzedelere destek olmak için çaba sarf ediyor. Bölgeye giden yardımlar için paylaşım yapmaya devam eden ünlü isim, devamlılık konusunda çağrıda bulundu.
Bergüzar Korel, paylaşımında "Her şey yeni başlıyor. 1 haftanın sonunda ben çok yoruldum deyip gitmek gibi bir seçeneğimiz yok. Önümüzdeki yol çok uzun, maskeyi önce kendine sonra çocuğuna mantığını da anlıyorum ama şu anda kıyametin ortasındayız. Kırılgan psikolojimizin derdine düşecek zaman değil. Enkaz videolarını izleyip paylaşıp lanet okumanın ötesine geçmeliyiz. Hepimiz el ele. Herkes koruyucu aile olmak istiyor 95.000 başvuru olmuş" ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, sözlerine "Süreç uzun, herkes gücünün yettiği anası babası da olsa; ihtiyaç sahibi bir aileyi sahiplenip bir bebeğin mama, bez, özbakım masrafını üstlenebilir. Bana göre bu da korumaktır, sahiplenmektir. Para gönderip birkaç paylaşım yapıp kenara çekilip hassas vicdanlarımızı rahatlatmayacağız. Hep devam, tam gaz devam!" diye devam etti.
Korel, depremin olduğu ilk günde de enkaz altında kalanların yardım çağrıları için takipçilerine seslenmişti.
Oyuncu, "Herkes paylaşıyor, ben paylaşsam ne olur?' demeyin! 'Ay, çok kötüyüm, nefes alamıyorum' demeyin. 'Tükendik, bittik' demeyin! Buz gibi betonların altında evladının elini bırakmayan, çıkmasını bekleyen, cenazesine bile razı olan anne-babalar var. Anne-babalarını kaybetmiş evlatlar var. Bizleri takip eden çok insan var. Açın mesaj kutularınızı, paylaşın. O kadar çok paylaşımlardan görüp, yardıma gidilen enkaz var ki... Lütfen, lütfen, lütfen!" şeklinde konuşmuştu.
Öte yandan Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç ile birlikte AHBAP Derneği'ne 400 bin TL bağışta bulunmuştu.