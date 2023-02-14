Bergüzar Korel: 'Yoruldum' deyip gitmek gibi bir seçeneğimiz yok!

Oyuncu, "Herkes paylaşıyor, ben paylaşsam ne olur?' demeyin! 'Ay, çok kötüyüm, nefes alamıyorum' demeyin. 'Tükendik, bittik' demeyin! Buz gibi betonların altında evladının elini bırakmayan, çıkmasını bekleyen, cenazesine bile razı olan anne-babalar var. Anne-babalarını kaybetmiş evlatlar var. Bizleri takip eden çok insan var. Açın mesaj kutularınızı, paylaşın. O kadar çok paylaşımlardan görüp, yardıma gidilen enkaz var ki... Lütfen, lütfen, lütfen!" şeklinde konuşmuştu.