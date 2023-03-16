Berkin Gökbudak ile Londra'dan dönen Aslı Enver: Bebeğin ismi belli değil

"DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK"

Yaklaşık 6 aylık hamile olan Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" dedi.