Berkin Gökbudak ile Londra'dan dönen Aslı Enver: Bebeğin ismi belli değil

Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Aslı Enver'in mutlu evliliği devam ediyor.
Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Enver ve Gökbudak, önceki akşam Türkiye'ye döndü.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülenen çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Yaklaşık 6 aylık hamile olan Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" dedi.
İsim konusunda henüz karar vermediklerini söyleyen oyuncu, "İsmi net değil. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" diye konuştu.
Öte yandan Berkin Gökbudak ile nikah fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "Evet" mesajını yazmıştı.