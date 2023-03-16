Berkin Gökbudak ile Londra'dan dönen Aslı Enver: Bebeğin ismi belli değil

Birkaç ay önce iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Aslı Enver, Londra dönüşü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bebeğin adına karar vermediklerini belirten Enver, doğum süreciyle alakalı da konuştu.

Berkin Gökbudak ile Londra'dan dönen Aslı Enver: Bebeğin ismi belli değil - 1

Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Aslı Enver'in mutlu evliliği devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Berkin Gökbudak ile Londra'dan dönen Aslı Enver: Bebeğin ismi belli değil - 2

Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Enver ve Gökbudak, önceki akşam Türkiye'ye döndü.

Berkin Gökbudak ile Londra'dan dönen Aslı Enver: Bebeğin ismi belli değil - 3

LONDRA'DAN DÖNDÜLER

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülenen çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Berkin Gökbudak ile Londra'dan dönen Aslı Enver: Bebeğin ismi belli değil - 4

"DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK"

Yaklaşık 6 aylık hamile olan Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" dedi.

Berkin Gökbudak ile Londra'dan dönen Aslı Enver: Bebeğin ismi belli değil - 5

"AŞERME DURUMUM OLMADI"

İsim konusunda henüz karar vermediklerini söyleyen oyuncu, "İsmi net değil. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" diye konuştu.

Berkin Gökbudak ile Londra'dan dönen Aslı Enver: Bebeğin ismi belli değil - 6

"EVET" DİYEREK PAYLAŞmışTI

Öte yandan Berkin Gökbudak ile nikah fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyle birlikte "Evet" mesajını yazmıştı.

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