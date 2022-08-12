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Beyin ölümü gerçekleşen oyuncu Anne Heche'nin yaşam desteği kesilecek

Haberler | 12.08.2022 - 13:50

ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Entübe edilen yıldız oyuncunun beyin ölümü de gerçekleşti. Yaşam destek ünitesinin fişinin çekileceğini aktaran ailesi organların ise bağışlanacağını açıkladı.

Beyin ölümü gerçekleşen oyuncu Anne Heche'nin yaşam desteği kesilecek - 1

Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan Anne Heche'nin beyin ölümü gerçekleşti.


Beyin ölümü gerçekleşen oyuncu Anne Heche'nin yaşam desteği kesilecek - 2

Heche'nin ailesi, beyin ölümünün gerçekleştiğini doğrulayarak yaşam destek ünitesinin fişinin çekileceğini de açıkladı.


Beyin ölümü gerçekleşen oyuncu Anne Heche'nin yaşam desteği kesilecek - 3

Heche'nin ailesi, bir temsilci aracılığıyla yaptığı açıklamada, Heche'nin ciddi bir beyin hasarı geçirdiğini ve organlarının bağış için uygun olduğu takdirde bağışlanacağını duyurdu.


Beyin ölümü gerçekleşen oyuncu Anne Heche'nin yaşam desteği kesilecek - 4

Aile, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu da söyledi.

Beyin ölümü gerçekleşen oyuncu Anne Heche'nin yaşam desteği kesilecek - 5

Açıklamada, “Anne'in iyileşmesi için iyi dileklerini yollayan ve dua eden herkese teşekkür etmek isteriz. West Hills hastanesindeki Grossman Yanık Merkezi'nde Anne'e bakan özverili personel ve harika hemşirelere de teşekkür etmek istiyoruz” denildi.

N-LIFE HABERLERİ

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