Beyin ölümü gerçekleşen oyuncu Anne Heche'nin yaşam desteği kesilecek

Haberler | 12.08.2022 - 13:50
Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan Anne Heche'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Heche'nin ailesi, beyin ölümünün gerçekleştiğini doğrulayarak yaşam destek ünitesinin fişinin çekileceğini de açıkladı.
Heche'nin ailesi, bir temsilci aracılığıyla yaptığı açıklamada, Heche'nin ciddi bir beyin hasarı geçirdiğini ve organlarının bağış için uygun olduğu takdirde bağışlanacağını duyurdu.
Aile, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu da söyledi.
Açıklamada, “Anne'in iyileşmesi için iyi dileklerini yollayan ve dua eden herkese teşekkür etmek isteriz. West Hills hastanesindeki Grossman Yanık Merkezi'nde Anne'e bakan özverili personel ve harika hemşirelere de teşekkür etmek istiyoruz” denildi.