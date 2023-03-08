Bill Gates dede oldu

114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates, kızı ve damadını, Instagram’dan paylaştığı bir hikaye ile kutladı.

Gates, “Jenn ve Nayel’i tebrik ederim. Çok gururluyum” dedi. Bill Gates’in eski eşi Melinda French Gates ise bebek fotoğrafının altına “Dünyaya hoş geldin. Kalbim sevgiyle dolup taşıyor” yorumunu yaptı.