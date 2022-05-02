Bill Gates eski eşi ve evliliği hakkında konuştu: Yine olsa yine onunla evlenirim

Haberler | 02.05.2022 - 15:39
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, The Sunday Times gazetesine verdiği yeni röportajında 27 yıllık eski eşi Melinda Gates’e karşı hislerine ve biten evliliğine ilişkin açıklamalar yaptı.
66 yaşındaki Gates, her evliliğin çocukların büyümesi ve aile evini terk etmesinin ardından ‘dönüşüm geçirmesi’ gibi olduğunu vurguladı.
Gates, “Benimki maalesef boşanma denen bu dönüşümü geçirdi. Benim açımdan harika bir evlilikti. Bana kalsa ayrılmazdım. Biliyorsunuz başka biriyle evlenmeyi tercih etmedim” diye konuştu.
Tekrar evlenip evlenmeyeceği sorulan Gates ise soruyu şu şekilde yanıtladı:
“Yine olsa yine Melinda'yla evlenirdim, bundan bahsediyorum. Geleceğim açısından herhangi bir planım yok ama evliliği şiddetle tavsiye ederim.”
Melinda Gates de geçtiğimiz mart ayında CBS News'a verdiği bir röportajda, yeniden aşık olmayı dört gözle beklediğini söylemişti.
Melinda, "Ayağımın ucunu birazcık flört havuzuna daldırıyorum. Gerçekten iyi durumda olduğumu hissediyorum" diye konuşmuştu.
Bill Gates ve Melinda Gates çifti, 2021 yılında evliliklerini resmi olarak sonlandırmıştı.
Çiftin serveti eşit olarak paylaşılmış, Melinda Gates, ünlü iş insanının soyadını kullanmaya da devam etmişti.
Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektifle takip ettirdiği iddia edilmişti.