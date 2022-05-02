Bill Gates eski eşi ve evliliği hakkında konuştu: Yine olsa yine onunla evlenirim

“YİNE OLSA YİNE MELINDA'YLA EVLENİRDİM”

Tekrar evlenip evlenmeyeceği sorulan Gates ise soruyu şu şekilde yanıtladı:

“Yine olsa yine Melinda'yla evlenirdim, bundan bahsediyorum. Geleceğim açısından herhangi bir planım yok ama evliliği şiddetle tavsiye ederim.”