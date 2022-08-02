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Bob Dylan'ın cinsel istismar davasında karar

Haberler | 02.08.2022 - 10:52

Nobel Edebiyat Ödüllü şarkıcı Bob Dylan'ın 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlandığı dava düşürüldü.

Bob Dylan'ın cinsel istismar davasında karar - 1

Bob Dylan’ın 1965’te 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlandığı davada karar çıktı.

Bob Dylan'ın cinsel istismar davasında karar - 2

CNN’in haberine göre; Dylan’ın avukatları, istenen kanıtların sunulmadığını davadaki temel olgusal iddialarla doğrudan ilgili kanıtların olmadığını savundu.


Bob Dylan'ın cinsel istismar davasında karar - 3

İddialar arasında Dylan’a şu an 56 yaşında olan davacıya yönelik cinsel taciz, istismar, uyuşturucu kullandırma, fiziksel şiddet gibi suçlamalar yer alıyordu.


Bob Dylan'ın cinsel istismar davasında karar - 4

ABD New York'ta görülen dava, geçen zaman da göz önüne alınarak düşürüldü.


Bob Dylan'ın cinsel istismar davasında karar - 5

Mahkeme kayıtlarına göre iddia sahibi kadın, daha önce yaptığı açıklamada Dylan’ın şöhretini kullanarak kendisinin güvenini kazandığını, cinsel istismarda bulunmak üzere onu kontrol altında tuttuğunu ifade etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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