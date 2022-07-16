Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu

Haberler - ntv.com.tr | 16.07.2022 - 10:19 - Son Güncelleme : 16.07.2022 - 10:23
Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana gelen kazada Jake Robert Mclean hayatını kaybetmiş ve kız arkadaşı model ve oyuncu Yazmin Oukhellou yaralanmıştı.
Türkiye'de tedavi olduktan sonra ülkesine dönen İngiliz oyuncu Oukhellou kazayla ilgili sessizliğini bozdu.
28 yaşındaki oyuncu Oukhellou kazada kolundan ağır yaralanmıştı. Kazayla ilgili The Sun'a konuşan Oukhellou, "Kaza sonrası otomobilden çıkmak ve yardım çağırabilmek için acele ettim, Kolum sıkıştığı için arabadan çıkamadım. Bilerek kolumu kırdım ve sıkıştığım yerden çıkarak yardım çağırdım dedi.
Kolunu kırmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen İngiliz oyuncu, "Hareketsiz yatıp kanamadan ölebilirdim ya da bizi kurtarmaya çalışmak için kendi kolumu kırabilirdim, başka seçeneğim yoktu' diyerek yaşadıklarını anlattı.
Kaza sonrası ölümü düşündüğünü söyleyen Yazmin Oukhellou, "Bir şekilde adrenalin ve panikle kolumu kırdım, arabadan indim ve sol elimle kolumu bir arada tutarak yardım için yola çıktım" dedi.
Yazmin, aşağı yuvarlandıkları şarampolden yukarı doğru çıkarken yardım için çığlık attığını ve Jake'in hala hayatta olduğuna kendini inandırdığını söyledi.
Köpeğini gezdiren bir kişi tarafından bulunduğunu ve yardım etmek için arabanın yanına gittiklerini anlatan Yazmin, Jake'in nabzını hissedemediğini söyledi.
Yazmin, yaşadığı üzüntü ve şokun kendisini terapiye muhtaç hale getirdiğini ve kazadan bu yana annesi Lisa'nın yanından ayrılmadığını söyledi.
Yazmin Oukhellou'nun İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol alıyor ve modellik yapıyor.