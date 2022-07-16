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Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu

Haberler - ntv.com.tr | 16.07.2022 - 10:19 - Son Güncelleme : 16.07.2022 - 10:23

Bodrum'da meydana gelen kazada erkek arkadaşını kaybeden İngiliz oyuncu Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu.

Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu - 1

Yalıkavak- yolunda meydana gelen kazada Jake Robert Mclean hayatını kaybetmiş ve kız arkadaşı model ve oyuncu Yazmin Oukhellou yaralanmıştı.

Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu - 2

Türkiye'de tedavi olduktan sonra ülkesine dönen İngiliz oyuncu Oukhellou kazayla ilgili sessizliğini bozdu.

Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu - 3

"BİLEREK K0LUMU KIRDIM"

28 yaşındaki oyuncu Oukhellou kazada kolundan ağır yaralanmıştı. Kazayla ilgili The Sun'a konuşan Oukhellou, "Kaza sonrası otomobilden çıkmak ve yardım çağırabilmek için acele ettim, Kolum sıkıştığı için arabadan çıkamadım. Bilerek kolumu kırdım ve sıkıştığım yerden çıkarak yardım çağırdım dedi.

Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu - 4

Kolunu kırmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen İngiliz oyuncu, "Hareketsiz yatıp kanamadan ölebilirdim ya da bizi kurtarmaya çalışmak için kendi kolumu kırabilirdim, başka seçeneğim yoktu' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu - 5

Kaza sonrası ölümü düşündüğünü söyleyen Yazmin Oukhellou, "Bir şekilde adrenalin ve panikle kolumu kırdım, arabadan indim ve sol elimle kolumu bir arada tutarak yardım için yola çıktım" dedi.

Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu - 6

Yazmin, aşağı yuvarlandıkları şarampolden yukarı doğru çıkarken yardım için çığlık attığını ve Jake'in hala hayatta olduğuna kendini inandırdığını söyledi.

Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu - 7

Köpeğini gezdiren bir kişi tarafından bulunduğunu ve yardım etmek için arabanın yanına gittiklerini anlatan Yazmin, Jake'in nabzını hissedemediğini söyledi.

Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu - 8

Yazmin, yaşadığı üzüntü ve şokun kendisini terapiye muhtaç hale getirdiğini ve kazadan bu yana annesi Lisa'nın yanından ayrılmadığını söyledi.

Bodrum'da kazada ağır yaralanan İngiliz model Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu - 9

Yazmin Oukhellou'nun ’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol alıyor ve modellik yapıyor.

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