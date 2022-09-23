Brad Pitt güzellik markasını piyasaya çıkarıyor

Yer aldığı başarılı yapımlarla tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen Brad Pitt, güzellik sektörüne adım atıyor.
Oyuncu, ilk güzellik markası girişimiyle ‘cinsiyetsiz cilt bakım’ ürünlerini piyasaya sürecek.
‘Le Domaine’ adını taşıyan markasını duyuran oyuncu, Vogue dergisine verdiği röportajda “Yaşlanmaktan kaçmak istemiyorum. Bu kaçamayacağımız bir konsept. Toplumumuzun bunu daha çok kabullenmesini isterdim” ifadelerini kullandı.
Markayı kurarken organik şarap üreticisi Perrin ailesiyle ortak çalışan Pitt, hem erkek hem de kadınların kullanabileceği yaşlanmaya karşı savaşan (anti-aging) ürünler piyasaya sürecek.
Aslında yaşlanma karşıtı ürünlerin ‘komik’ ve ‘peri masalı’ olduğunu belirten oyuncu, “Asıl gerçek olan cildinize sağlıklı bir şekilde davranmaktır” dedi.
Le Domaine adlı markanın ürünlerin fiyat aralığı 80 ile 385 dolar olarak belirtildi.
‘Green beauty’ konseptiyle sunulan cilt bakım ürünleri, geri dönüştürülmüş ambalajlarda sunulacak. Ürün içeriklerinin ise yüzde 96 ile yüzde 99 oranında doğal olduğu belirtildi.
Pitt, aynı röportajda kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeği”ni açıkladı. 58 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, geçmiş ve bugün için George Clooney'yi dünyanın en yakışıklı erkeği olarak gördüğünü söyledi.
Pitt, oyunculuk kariyerinin yanı sıra heykeltraş kimliğiyle ilk defa sanat eserlerini görücüye çıkarmasıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.
Finlandiya’daki Sara Hildén Sanat Müzesi’nde ilk eserlerini görücüye çıkaran Pitt, oyuncu kimliğinin yanına heykeltraşlığı ekledi.
Yıldızın eserleri, Avusturalyalı müzisyen Nick Cave ve sanatçı Thomas Houseago’nun da eserlerinin de bulunduğu ‘We’ adlı sergide ziyarete açılıyor.
Pitt’in hazırladığı 9 eser, 15 Ocak 2023 tarihine kadar müzede sergilenecek.
Oyuncunun 2017 yılında Angelina Jolie ayrılığı sonrası heykeltraşlığa merak saldığı biliniyor.