Brad Pitt güzellik markasını piyasaya çıkarıyor

DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİNİ AÇIKLADI

Pitt, aynı röportajda kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeği”ni açıkladı. 58 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, geçmiş ve bugün için George Clooney'yi dünyanın en yakışıklı erkeği olarak gördüğünü söyledi.