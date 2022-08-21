Brad Pitt'e yakın kaynak: Angelina Jolie'nin FBI belgelerini sızdırma sebebi, sadece acı çektirmek

Independent Türkçe'nin haberine göre kaynak, bilgilerin sızdırılmasının arkasında Jolie'nin ekibinin olduğunu öne sürerek şunları yazdı:

"Her iki taraf da bu bilgilere yaklaşık 6 yıldır sahip, dolayısıyla zaten bildiğiniz ve daha önceki yasal işlemlerde kullanılan bilgiler için isimsiz olarak Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası'na (FOIA) başvurmak, acı çektirmekten başka bir amaca hizmet etmiyor."

The Independent, yorum almak için Jolie'nin temsilcileriyle iletişime geçse de henüz yanıt alamadı.