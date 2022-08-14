Haberler | 14.08.2022 - 11:32
Eski eşinin, çocukları hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle son zamanlarda zor günler geçiren Britney Spears’a Jennifer Lopez’den destek geldi.
Eski eşi Kevin Federline'nin çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediği ve Spears’ın Sam Asghari ile düğününe katılmak istemediğine dair ifadeleri nedeniyle zor durumda kalan 40 yaşındaki şarkıcıya Lopez Instagram’dan destek verdi.
“Jennifer Lopez'in bir keresinde dediği gibi, 'O kameranın altına bak ve dünyadaki tüm küçük kızlara sesini yükseltmesini ve adaletsizliğe ışık tutmaktan asla vazgeçmemesini söyle’. Özgürlüğün bir ruh hali olduğunu paylaşmak için buradayım!” sözlerini yazan ve Lopez ile 2001 MTV Video Müzik Ödülleri’nde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Spears’ın ardından Lopez de aynı gönderiyi paylaşarak, “Güçlü kal” sözleriyle yanıt verdi.
Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline (44), iki çocuğunun da annelerini görmek istemediğini ve düğününe gitmemeyi tercih ettiklerini belirtmişti. Spears, çocuklarının onu neden görmek istemediğini açıklarken, çocuklarıyla bir araya gelerek ‘dini etkinlik’ yaptıklarını ve bir dua kitabından iki ya da üç sayfa okuduklarını belirtmişti. Çocuklarını bu konularda yönlendirmeye çalıştığını belirten şarkıcı, “Belki de bu yüzden buraya gelmeyi bıraktılar” demişti.
Şarkıcı sosyal medya paylaşımında “Beni sevmelerini o kadar çok istedim ki belki de abartmış olabilirim” demiş, çocuklarının evine daha az geleceklerini söylediklerini ve bunu eski eşiyle de paylaştığını belirtmişti.
Spears’ın bu paylaşımından sonra eski eşi Federline, bir dizi video yayınladı. Şarkıcının haberi olmadan çekilen videolarda Spears’ın çocuklarıyla sert bir tonda konuşması dikkat çekiyordu. Federline videoyu paylaşırken “Umarım çocuklarımız büyüyünce bundan daha iyi olurlar” dedi. Spears, bu videonun ardından kendi paylaşımını sildi.
Spears ve eski eşi arasındaki tartışma Federline'nin verdiği bir röportajla başlamıştı. Federline, annelerini ziyaret eden çocukların tanık olduğu bazı şeylerden rahatsız olduğunu dile getirmişti. Spears’ın düğününe gitmeyen çocuklar için ise “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için gitmemeyi tercih ettiler” demişti.
Şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yorum yapan Federline “Onlara açıklamaya çalışıyorum. Belki de bu onun kendini ifade etme şeklidir diyorum. Ama onun hareketleri çocukları etkiliyor. Liseye giden bir genç olmak şu an nasıldır tahmin bile edemiyorum” ifadelerini kullandı.Federline ve Spears’ın 16 yaşında Sean Preston ve 15 yaşında Jayden James adlarında iki oğlu bulunuyor.