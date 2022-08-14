Britney Spears'a Jennifer Lopez'den destek

GİZLİ VİDEO PAYLAŞTI

Spears’ın bu paylaşımından sonra eski eşi Federline, bir dizi video yayınladı. Şarkıcının haberi olmadan çekilen videolarda Spears’ın çocuklarıyla sert bir tonda konuşması dikkat çekiyordu. Federline videoyu paylaşırken “Umarım çocuklarımız büyüyünce bundan daha iyi olurlar” dedi. Spears, bu videonun ardından kendi paylaşımını sildi.

Spears ve eski eşi arasındaki tartışma Federline'nin verdiği bir röportajla başlamıştı. Federline, annelerini ziyaret eden çocukların tanık olduğu bazı şeylerden rahatsız olduğunu dile getirmişti. Spears’ın düğününe gitmeyen çocuklar için ise “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için gitmemeyi tercih ettiler” demişti.