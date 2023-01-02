Brooklyn Beckham: Eşim Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum

"NICOLA'YI GÖRDÜKTEN SONRA AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Beckham, "Biraz gergindim. Hatta çok gergindim. Nikahtan hemen önce 'Aman Tanrım, ya törene gelmezse?' diye düşündüm" dedi.



Eşini gelinlik içinde gördükten sonra tüm endişelerinin yok olduğunu belirten Brooklyn Beckham, "'En iyi arkadaşımla evleniyorum ama ya o istemezse?' diye tetikteydim. Ama onu gördükten sonra birden ağlamaya başladım. Harika bir gündü" ifadelerini kullandı.