Brooklyn Beckham: Eşim Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum

Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Beckham, düğün günü yaşadığı gerginliği anlattı.

Brooklyn Beckham: Eşim Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum - 1

İngiliz eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine girmişti.

Brooklyn Beckham: Eşim Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum - 2

Milyarder Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne, ünlü isimler akın etmişti. Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giymişti.

Brooklyn Beckham; evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da almıştı. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yaptığı belirtilmişti.

Brooklyn Beckham: Eşim Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum - 3

NİKAH GÜNÜ GERGİNLİĞİ

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Brooklyn Beckham, Interview Magazine'e verdiği röportajda Nicola Peltz'le evlendikleri gün yaşadığı gerginliği anlattı.

Brooklyn Beckham: Eşim Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum - 4

Independent Türkçe'nin haberine göre; Beckham, nikah seremonisi başladıktan sonra gelini beklediği sırada Peltz'in ortaya çıkmamasından çok korktuğunu söyledi.

Brooklyn Beckham: Eşim Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum - 5

"NICOLA'YI GÖRDÜKTEN SONRA AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Beckham, "Biraz gergindim. Hatta çok gergindim. Nikahtan hemen önce 'Aman Tanrım, ya törene gelmezse?' diye düşündüm" dedi.

Eşini gelinlik içinde gördükten sonra tüm endişelerinin yok olduğunu belirten Brooklyn Beckham, "'En iyi arkadaşımla evleniyorum ama ya o istemezse?' diye tetikteydim. Ama onu gördükten sonra birden ağlamaya başladım. Harika bir gündü" ifadelerini kullandı.

Brooklyn Beckham: Eşim Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum - 6

GELİNLİK KRİZİ

Öte yandan Peltz'in Victoria Beckham'ın tasarladığı bir gelinlik yerine başka bir tasarımı tercih etmesinin, gelin ve kaynana arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olduğu söyleniyordu.

İkilinin birbirine katlanamadığı haberlerinin ardından Nicola Peltz, Variety'ye açıklama yapmıştı.

Brooklyn Beckham: Eşim Nicola'nın düğünden kaçmasından korktum - 7

Ünlü isim, "Victoria'nın tasarımını giymeyi çok istemiştim ama törene kısa süre kala kendi atölyesinin istenileni yapamayacağını fark etti. Ben de başka bir gelinlik seçmek zorunda kaldım" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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