Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden ve bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis, 19 Mart'ta 69 yaşına bastı. Willis'in yeni yaşını; eşi Emma Heming, kızları ve eski eşi Demi Moore sosyal medya üzerinden yayınladıkları fotoğraflarla kutladı.
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.