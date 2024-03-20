Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden ve bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis, 19 Mart'ta 69 yaşına bastı. Willis'in yeni yaşını; eşi Emma Heming, kızları ve eski eşi Demi Moore sosyal medya üzerinden yayınladıkları fotoğraflarla kutladı.

Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

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Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye - 2

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye - 3

Vaktini eşi ve çocuklarıyla geçiren Bruce Willis, 19 Mart'ta 69 yaşına bastı. Ünlü yıldızın doğum gününü ailesi sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye - 4

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Demi Moore, eski eşi ve üç çocuğunun babasına "İyi ki doğdun, Bruce Willis! Seni çok seviyoruz ve senin için minnettarız" diye seslendi.

Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye - 5

"O GERÇEK BİR CENTİLMEN"

Willis'in şimdiki eşi Ema Hemming ise "Tıpkı sizin gibi, biz de ona tapıyoruz. Belki bilmediğiniz ama hayal edebileceğiniz şey, onun kollarına sarılmış olmanın bu koca dünyada en güvenli yer olduğunu. O gerçek bir centilmen. Paylaşacak çok sevgisi var. İşte ben bunu görüyorum, onun gerçek özünde. Size söyleyebilirim ki, bu çok saf ve her zaman çok iyi. Mutlu yıllar aşkım. Sen devam eden bir hediyesin" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye - 6

Rumer Willis ise babasının doğum gününü u sözlerle kutladı:

"Senin tarafından sevilmek büyük bir hediye. Sen bu dünyanın en komik, en hassas, en çekici, yetenekli ve büyülü babasın. Bu sabah bu fotoğraflara baktığımda, bu hayatı birlikte geçirmeyi seçtiğimiz için şükran doluyum. Sen benim umudum olan en iyi babasın. Cömertliğin ve yüreğin için teşekkür ederim. Lou seni çok seviyor. İyi ki doğdun baba."

Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye - 7

BABASININ HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Scout Willis de "Çok şey değişmesine rağmen ne kadar az şey değişmiş.
babam en iyi arkadaşlarımdan biri. Onun sevgisini ve bizi her zaman sevdiği muazzam özgürlüğü seviyorum. Şefkatli, karamsar, güzel, ailesine olan sevgi derinliği sadece hissedilen, dile getirilmeyen bir adam. Kullandığım her kelime ne yazık ki yetersiz kalır" dedi ve ardından babasını sevenlere şu sözlerle teşekkür etti:

Bunun yerine babamı sevdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum, onun sizin için ne ifade ettiğiyle ilgili hikayelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim, sevginizi hissetmek büyük bir hediye. Mutlu mutlu yıllar."

Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye - 8

KÜÇÜK KIZINA OTİZM TEŞHİSİ KONDU

Öte yandan Willis ve Moore'un en küçük kızları Tallulah Willis, önceki gün sosyal medya hesabında babasıyla birlikte olduğu bir videosunu yayınlamış ve ardından kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" demişti.

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