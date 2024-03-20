Bruce Willis 69 yaşına bastı: Senin tarafından sevilmek büyük hediye

BABASININ HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Scout Willis de "Çok şey değişmesine rağmen ne kadar az şey değişmiş.

babam en iyi arkadaşlarımdan biri. Onun sevgisini ve bizi her zaman sevdiği muazzam özgürlüğü seviyorum. Şefkatli, karamsar, güzel, ailesine olan sevgi derinliği sadece hissedilen, dile getirilmeyen bir adam. Kullandığım her kelime ne yazık ki yetersiz kalır" dedi ve ardından babasını sevenlere şu sözlerle teşekkür etti:



Bunun yerine babamı sevdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum, onun sizin için ne ifade ettiğiyle ilgili hikayelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim, sevginizi hissetmek büyük bir hediye. Mutlu mutlu yıllar."