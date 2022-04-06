Bruce Willis hastalığı nedeniyle mülklerini sattı

Bu arada Bruce Willis'in geniş ailesi oyuncuyu bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Hem eski eşi Demi Moore hem şimdi evli olduğu Emma Heming ona destek olmak için ellerinden geleni yapıyor. Yıldız oyuncunun büyük kızı Rumer Willis,, babası ile geçmişten paylaştığı karenin altına düştüğü "Seni çok seviyorum babacık. Bana bu kadar 'sersem' olmayı öğrettiğin için teşekkürler" notuyla duygulandırdı.