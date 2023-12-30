Bruce Willis'in eşinden duygusal mesaj

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından kendisine demans teşhisi konan Bruce Willis'in eşi Emma Heming, oyuncuyla 16. yıl dönümünü duygusal bir mesajla kutladı.

Bruce Willis'in eşinden duygusal mesaj - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in eşinden duygusal mesaj - 2

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Willis'in eşi Emma Heming, duygusal bir mesaj paylaştı.

Hemming, 16. yıl dönümlerinde Willis ile karelerini paylaştı.

Bruce Willis'in eşinden duygusal mesaj - 3

Hemming paylaşımına "Bu özel adamla 16 yıl... Ona olan sevgim ve hayranlığım büyüyor" notunu düştü.

Çift 21 Mart 2009'da Turks and Caicos 'da evlendi

Bruce Willis'in eşinden duygusal mesaj - 4

"YIL DÖNÜMLERİ ZORDUR"

Ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Heming "Tatiller zordur. Yıl dönümleri zordur. Ama benim için bu yıl gerçekten birlik olmak ve bağlantı kurmakla ilgiliydi. Ve bunun benim cankurtaranım olduğunu söylemek istiyorum ve bunun için size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bruce Willis'in eşinden duygusal mesaj - 5

"BRUCE ÇOK SEVİLİYOR"

45 yaşındaki Hemming "Bruce buna 'yakın çevre' diyor. Hayatımızda arayabileceğimiz, güvenebileceğimiz insanlar olduğu için şanslıyız. Çok fazla sevgi ve destek içeren mesaj aldım çünkü Bruce çok seviliyor. Keşke tüm mesajlarınıza verebilsem ama lütfen hepsinin beni çok mutlu ettiğini bilin. Beni daha az yalnız hissettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis'in eşinden duygusal mesaj - 6

"SUÇLULUK DUYGUSUYLA MÜCADELE EDİYORUM"

Öte yandan, Emma Heming geçtiğimiz aylarda oyuncunun sağlık durumu hakkında Sunday Paper adlı programda açıklama yapmıştı.

Heming "Başkalarının sahip olmadığı kaynaklara sahip olduğumu bildiğim için suçluluk duygusuyla mücadele ediyorum. Kafamı boşaltmak için yürüyüşe çıkabildiğim zamanlarda benim durumumda olmayan bir başka eşin bunu yapamayacağı aklımdan çıkmıyor" dedi.

Bruce Willis'in eşinden duygusal mesaj - 7

Herkesi erişemeyeceği bazı doktorlara ve uzmanlara erişebildiği için ne kadar şanslı olduğunu ifade eden Heming, "Ailemizin yolculuğu hakkında paylaştıklarım basının ilgisini çektiğinde, bizimkinin dışında her biri şefkat ve ilgiyi hak eden binlerce anlatılmamış, duyulmamış hikaye olduğunu da biliyorum. Aynı zamanda, anlattıklarımın bu durumla mücadele eden başkaları için önemli olduğunu ve biraz da anlaşılmış hissetmelerini sağladığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

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