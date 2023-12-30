Bruce Willis'in eşinden duygusal mesaj

Herkesi erişemeyeceği bazı doktorlara ve uzmanlara erişebildiği için ne kadar şanslı olduğunu ifade eden Heming, "Ailemizin yolculuğu hakkında paylaştıklarım basının ilgisini çektiğinde, bizimkinin dışında her biri şefkat ve ilgiyi hak eden binlerce anlatılmamış, duyulmamış hikaye olduğunu da biliyorum. Aynı zamanda, anlattıklarımın bu durumla mücadele eden başkaları için önemli olduğunu ve biraz da anlaşılmış hissetmelerini sağladığını görüyorum" ifadelerini kullandı.