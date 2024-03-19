Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi konuldu

Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in 30 yaşındaki kızı Tallulah, kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi konuldu - 1

Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi konuldu - 2

Zor Ölüm, Altıncı His gibi ünlü yapımların yıldızının durumu sık sık dünya basınında manşetlere taşınıyor.

Ancak bu sefer Willis'in kızı gündeme geldi.

Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi konuldu - 3

"HAYATIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

30 yaşındaki Tallulah Willis sosyal medya hesabında babasıyla birlikte olduğu bir videosunu yayınladı ve ardından kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

Instagram'dan açıklama yapan Willis "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" dedi.

Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi konuldu - 4

Tallulah, Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin Scout ve Rumer adında iki kızı daha bulunuyor.

Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi konuldu - 5

Tallulah Willis daha önce anoreksiya nervoza ve depresyonla mücadelesi hakkında konuşmuştu.

Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi konuldu - 6

EŞİ İSYAN ETTİ

Öte yandan Bruce Willis'in eşi Emma Heming, gazete manşetlerine isyan etmişti.

68 yaşındaki Bruce Willis'in hayatında "Artık neşe kalmadığı” şeklinde çıkan manşetlere isyan eden Emma Heming, sosyal medya paylaşımında; "Pazar sabahı ve ben sinirliyim. Az önce internette tıklama tuzağına düştüm. Sadece kaydırıp kendi işime bakıyordum ve kendi ailemle ilgili bir manşet gördüm. Başlık aslında kocamda artık neşe kalmadığını söylüyor. Şimdi size şunu söyleyebilirim ki bu, gerçeklerden çok uzak bir ifade” dedi.

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