Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi konuldu

EŞİ İSYAN ETTİ

Öte yandan Bruce Willis'in eşi Emma Heming, gazete manşetlerine isyan etmişti.

68 yaşındaki Bruce Willis'in hayatında "Artık neşe kalmadığı” şeklinde çıkan manşetlere isyan eden Emma Heming, sosyal medya paylaşımında; "Pazar sabahı ve ben sinirliyim. Az önce internette tıklama tuzağına düştüm. Sadece kaydırıp kendi işime bakıyordum ve kendi ailemle ilgili bir manşet gördüm. Başlık aslında kocamda artık neşe kalmadığını söylüyor. Şimdi size şunu söyleyebilirim ki bu, gerçeklerden çok uzak bir ifade” dedi.