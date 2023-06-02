Bruce Willis'ın kızından itiraf: Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım

BABASINI İHMAL ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Babasının sağlık durumunun kötüye gittiğine dair bazı işaretlerden kaçındığını, konuyla ilgili inkar içinde olduğunu söyleyen Tallulah, "Gerçek şu ki, bununla başa çıkamayacak kadar hastaydım" dedi.

Mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle babasını ihmal ettiğini kabul eden Willis, babasıyla geçirdiği her an için minnettar olduğunu belirtti.