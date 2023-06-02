Bruce Willis'ın kızından itiraf: Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
Durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiren Willis'in kızı Tallulah Vogue dergisine konuştu.
Willis'in 29 yaşındaki kızı "Babam hakkında konuşurken geçmiş ile gelecek arasında gidip geliyorum. Çünkü o gözümde hala aynı kişi. Bu yüzden babam için umutluyum ve onu bırakmaya niyetli değilim" dedi.
Willis'in kızı Tallulah sözlerine "Uzun zamandır onunla ilgili bir sorun olduğunun farkındaydım. Çok belirsiz bir tepkisizlikti. Ailede 'Yüksek sesli konuş! Zor Ölüm (Die Hard) babamın kulaklarını mahvetti' derdik" diyerek devam etti.
Zamanla bu tepkisizliğin arttığını belirten kızı, "Babamın yeni eşinden iki çocuğu vardı. Bana olan ilgisini kaybettiğini düşünmüştüm. Kendi kendime 'Annem için yeterince güzel değilim, Babam için yeterince ilgi çekici değilim' derdim" ifadelerini kullandı.
Babasının sağlık durumunun kötüye gittiğine dair bazı işaretlerden kaçındığını, konuyla ilgili inkar içinde olduğunu söyleyen Tallulah, "Gerçek şu ki, bununla başa çıkamayacak kadar hastaydım" dedi.
Mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle babasını ihmal ettiğini kabul eden Willis, babasıyla geçirdiği her an için minnettar olduğunu belirtti.
Babasının fotoğrafını her fırsatta çektiğini belirten kızı, "Bir arkeolog gibiyim, eskiden pek dikkat etmediğim şeylerde hazine arıyorum. Ondan gelen tüm sesli mesajları bir sabit diske kaydettim. Her şeyi belgelemeye, onun olmadığı günler için bana onu ve bizi hatırlatacak bir kayıt oluşturmaya çalışıyorum" dedi.
Willis’in Demi Moore evliliğinden olan kızı Rumer Willis, geçtiğimiz haftalarda bebek sahibi oldu. Rumer Willis paylaşımına "Louetta Isley Thomas Willis" notunu düşerek kızının adını paylaşmayı ihmal etmedi.
Bruce Willis ilk kez dede oldu.
Moore ve üç kızı hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Willis'i hiç yalnız bırakmıyor ve sık sık sosyal medyada bir araya geldikleri anları paylaşıyor.