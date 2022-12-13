BTS üyesi Kim Seok-Jin askere gitti

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun 30 yaşındaki üyesi Kim Seok-Jin askere gitti.
Bir süredir askere gidip gitmeyeceği tartışma konusu olan Jin, bugün itibarıyla zorunlu askerlik görevine başladı.
Saçlarını da kestiren Jin, yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Kim Seok-Jin, yeni görünümü için, "Beklediğimden daha şirin görünüyor" dedi.
Güney Kore'de fiziksel açıdan sağlıklı 18-28 yaş arası tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.
Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor.
Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.
BTS’in küresel başarısı ve ülke ekonomisine sağladığı katkı, kimi siyasetçilerin gruba imtiyaz tanınması yönünde çağrı yapmasına yol açmıştı.
Ancak BTS'nin ajansı, ekim ayında grup üyelerinin askere gideceğini açıkladı.
Jin, Kuzey Kore sınırına yakın bir acemi eğitim kampında 5 haftalık eğitime başladı.
Eğitimi tamamladıktan sonra ise cephe hattına gönderileceği bildirildi.
Şarkıcının milyonlarca hayranı bu karara itiraz etti.
BTS yıldızının zorunlu askerlik görevine başlamasıyla hayranları grubun başarısının sekteye uğrayabileceğinden endişeli.
Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ağustos ayında yaptığı açıklamada, BTS üyelerinin askerlik hizmeti sırasında konser vermelerine izin verilebileceğini söyledi.
Pek çok BTS hayranıi Jin'in askeri eğitim alacağı Yeoncheon bölgesinde, birliğin önünde toplandı ve şarkıcıya destek verdi.
Basın mensupları da askeri birliğin önünde kamp kurdu