Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi

Chelsea Çiçek Gösterisi, 1912'den beri Londra'nın Chelsea ilçesinde, Chelsea Kraliyet Hastanesi arazisinde Kraliyet Bahçıvanlık Derneği tarafından düzenleniyor. Festivalde beş gün boyunca bir bahçe gösterisi düzenleniyor. Kraliyet üyeleri de bu gösteriye katılıyor.
Bu yılki Chelsea Çiçek Gösterisi'ne, Galler Prensesi Kate Middleton'ın ilginç imza diyalogu damga vurdu.
41 yaşındaki Prenses, kraliyet hayranlarının imza isteğini kibarca geri çevirdi. İmza isteyen kişiler, etrafını saran öğrencilerdi.
İngiliz kraliyet kurallarına göre, kraliyet üyelerinin imza vermeleri yasak. Prenses Kate de bu yasağa uydu, fakat karşısında küçük çocuklar olduğu için yasağı biraz bükmeye karar verdi.
Kate Middleton, imza isteyen öğrencilere, "Adımı yazamam" dedikten sonra, eğer isterlerse çizim yapabileceğini söyledi. Prenses daha sonra, adının Ruby olduğu öğrenilen 7 yaşındaki çocuk için bir çiçek çizdi, bir başka çocuk için ağaç, bir diğeri için de bitki görselleri çizdi.
Neden imza atmadığını soran bir başka çocuğa, "Adım Catherine. İmzamı atmama izin verilmiyor. Kurallardan biri bu" diye yanıt verdi.
İmza atmama kuralı II. Elizabeth'in döneminde uygulanmaya başladı. Amaç, sahteciliği önlemekti.
İşte Kate Middleton ve diğer kraliyet üyelerinin Chelsea Çiçek Gösterisi'nden yansıyan renkli görüntüleri...