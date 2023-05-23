Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi

Kate Middleton, imza isteyen öğrencilere, "Adımı yazamam" dedikten sonra, eğer isterlerse çizim yapabileceğini söyledi. Prenses daha sonra, adının Ruby olduğu öğrenilen 7 yaşındaki çocuk için bir çiçek çizdi, bir başka çocuk için ağaç, bir diğeri için de bitki görselleri çizdi.