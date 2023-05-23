Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi

Chelsea Çiçek Gösterisi'ne katılan Prenses Kate Middleton, küçük hayranlarının imza isteğini geri çevirdi. Middleton, kraliyet kuralını hatırlatarak, imza yerine çocukları sevindirmenin başka yolunu seçti.

Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 1

Chelsea Çiçek Gösterisi, 1912'den beri Londra'nın Chelsea ilçesinde, Chelsea Kraliyet Hastanesi arazisinde Kraliyet Bahçıvanlık Derneği tarafından düzenleniyor. Festivalde beş gün boyunca bir bahçe gösterisi düzenleniyor. Kraliyet üyeleri de bu gösteriye katılıyor.

Bu yılki Chelsea Çiçek Gösterisi'ne, Galler Prensesi Kate Middleton'ın ilginç imza diyalogu damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 2

41 yaşındaki Prenses, kraliyet hayranlarının imza isteğini kibarca geri çevirdi. İmza isteyen kişiler, etrafını saran öğrencilerdi.

Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 3

İngiliz kraliyet kurallarına göre, kraliyet üyelerinin imza vermeleri yasak. Prenses Kate de bu yasağa uydu, fakat karşısında küçük çocuklar olduğu için yasağı biraz bükmeye karar verdi.

Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 4

Kate Middleton, imza isteyen öğrencilere, "Adımı yazamam" dedikten sonra, eğer isterlerse çizim yapabileceğini söyledi. Prenses daha sonra, adının Ruby olduğu öğrenilen 7 yaşındaki çocuk için bir çiçek çizdi, bir başka çocuk için ağaç, bir diğeri için de bitki görselleri çizdi.

Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 5

Neden imza atmadığını soran bir başka çocuğa, "Adım Catherine. İmzamı atmama izin verilmiyor. Kurallardan biri bu" diye yanıt verdi.

Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 6

İmza atmama kuralı II. Elizabeth'in döneminde uygulanmaya başladı. Amaç, sahteciliği önlemekti.

Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 7

İşte Kate Middleton ve diğer kraliyet üyelerinin Chelsea Çiçek Gösterisi'nden yansıyan renkli görüntüleri...

Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 8
Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 9
Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 10
Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 11
Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 12
Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 13
Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 14
Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 15
Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 16
Bu bir kraliyet kuralı: Prenses Kate Middleton imza isteğini geri çevirdi - 17
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