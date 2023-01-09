Burak Yamantürk: Özge ile Mercan için evlendik

Meslektaşı Özge Özpirinçci ile 2021 yılında dünyaevine giren Burak Yamantürk, evliliğiyle ilgili itirafta bulundu.

Burak Yamantürk: Özge ile Mercan için evlendik - 1

Yıllar önce yayınlanan 'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

Burak Yamantürk: Özge ile Mercan için evlendik - 2

Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızları Mercan'a kavuşmuştu.

Burak Yamantürk: Özge ile Mercan için evlendik - 3

"HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN ŞEY EVLİLİK DEĞİL, MERCAN'DI"

Esquire dergisinin yeni sayısına konuk olan Yamantürk, “Aşk ve evlilik iki farklı duygu. Sizde bu duygular neleri değiştirdi, neleri ekledi ya da eksiltti?” sorusuna “Evliliğin bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten Özge’yle evli gibiydik. İlişkimizi resmiyete dökmek sadece kızımız Mercan için attığımız bir adım oldu. O yüzden hayatımızı değiştiren şeyin evlilik değil, Mercan olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.

Burak Yamantürk: Özge ile Mercan için evlendik - 4

"HAYATTA AŞKTAN DAHA GÜZEL BİR ŞEY YOK”

39 yaşındaki oyuncu "Anne baba olmak insanın olabileceği en iyi haline ulaşmaya çalışmasını sağlıyor. Çünkü çocuğunuz sizi her an izliyor! Ona söylediğiniz değil, yaptığınız şeyi yapıyor, yani sizi taklit ediyor. Bu yüzden kendimin en iyi hali olmaya çalışıyorum, bana eklediği şey bu. Eksiltti demeyelim ama özgürlüğümüz biraz sınırlandı. En basit kararları verirken bile önce onu düşünüyoruz. Hayatta aşktan daha güzel bir şey yok!” dedi.

Burak Yamantürk: Özge ile Mercan için evlendik - 5

"ÖZELİMİZİ OLABİLDİĞİNCE KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Oyuncu “Babalıkla hayatı algılaman değişiyor. Hiç bitmeyen bir macera. Mercan’la her an kıymetli” dedi. Özel hayatlarını olabildiğince gizli tutmaya çalıştıklarını belirten oyuncu “Özelimizi olabildiğince korumaya çalışıyoruz ama bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyoruz. İkimiz de doğada vakit geçirmeyi çok seven insanlarız. Boş vakitlerde arkadaşlarımızla genellikle evde toplanmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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