Burak Yamantürk: Özge ile Mercan için evlendik

"ÖZELİMİZİ OLABİLDİĞİNCE KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Oyuncu “Babalıkla hayatı algılaman değişiyor. Hiç bitmeyen bir macera. Mercan’la her an kıymetli” dedi. Özel hayatlarını olabildiğince gizli tutmaya çalıştıklarını belirten oyuncu “Özelimizi olabildiğince korumaya çalışıyoruz ama bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyoruz. İkimiz de doğada vakit geçirmeyi çok seven insanlarız. Boş vakitlerde arkadaşlarımızla genellikle evde toplanmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.