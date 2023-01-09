Burak Yamantürk: Özge ile Mercan için evlendik

Yıllar önce yayınlanan 'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.
Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızları Mercan'a kavuşmuştu.
Esquire dergisinin yeni sayısına konuk olan Yamantürk, “Aşk ve evlilik iki farklı duygu. Sizde bu duygular neleri değiştirdi, neleri ekledi ya da eksiltti?” sorusuna “Evliliğin bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten Özge’yle evli gibiydik. İlişkimizi resmiyete dökmek sadece kızımız Mercan için attığımız bir adım oldu. O yüzden hayatımızı değiştiren şeyin evlilik değil, Mercan olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.
39 yaşındaki oyuncu "Anne baba olmak insanın olabileceği en iyi haline ulaşmaya çalışmasını sağlıyor. Çünkü çocuğunuz sizi her an izliyor! Ona söylediğiniz değil, yaptığınız şeyi yapıyor, yani sizi taklit ediyor. Bu yüzden kendimin en iyi hali olmaya çalışıyorum, bana eklediği şey bu. Eksiltti demeyelim ama özgürlüğümüz biraz sınırlandı. En basit kararları verirken bile önce onu düşünüyoruz. Hayatta aşktan daha güzel bir şey yok!” dedi.
Oyuncu “Babalıkla hayatı algılaman değişiyor. Hiç bitmeyen bir macera. Mercan’la her an kıymetli” dedi. Özel hayatlarını olabildiğince gizli tutmaya çalıştıklarını belirten oyuncu “Özelimizi olabildiğince korumaya çalışıyoruz ama bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyoruz. İkimiz de doğada vakit geçirmeyi çok seven insanlarız. Boş vakitlerde arkadaşlarımızla genellikle evde toplanmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.