Camila Cabello Victoria's Secret'ın yeni yüzü oldu

Haberler | 27.04.2022 - 11:46

Yıldız şarkıcı Camila Cabello, Victoria's Secret'ın yeni yüzü oldu. Moda devi Bombshell’in yeni kampanyasını şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello ile duyurdu.

Camila Cabello Victoria's Secret'ın yeni yüzü oldu - 1

Victoria's Secret markanın en çok satan parfümü Bombshell’in yeni kampanyasını üç kez Grammy Ödülü'ne aday gösterilen, Platin Plak ödüllü, sevilen şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello ile duyurdu.

Camila Cabello Victoria's Secret'ın yeni yüzü oldu - 2

Fotoğrafçı Zoey Grossman tarafından çekilen markanın kampanyasında Cabello, Bombshell’in cesur ve kendinden emin kokusunun mükemmel birleşimini, doğal bir canlılık ve özgünlükle sergiliyor.

Camila Cabello Victoria's Secret'ın yeni yüzü oldu - 3

Cabello, "Benim için Bombshell kadını olmak, tam olarak olduğun gibi görünebilmek ve her gün kim olduğunu kutlama cesaretine sahip olmaktır. Her kadının içindeki Bombshell'i kucaklamaktan ve Victoria's Secret'ın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Camila Cabello Victoria's Secret'ın yeni yüzü oldu - 4

Victoria's Secret Kreatif Direktörü Raúl Martinez, "Sette, Camila adeta yönlendirilmeye gerek duymadan harika bir enerji sergiledi. Canlılığı ve kendine güveniyle adeta doğal bir şekilde parlıyordu. Onun enerjisi ve kişiliği bu kampanyayı hayata geçirmemizi sağlayan en önemli faktörlerden biriydi" dedi.

Camila Cabello Victoria's Secret'ın yeni yüzü oldu - 5

Victoria's Secret, Bombshell parfüm koleksiyonunu kutlamak için, 3 ile 9 Mayıs tarihleri arasında New York'ta duyusal bir deneyim olan The Bombshell Gardens'a ev sahipliği yapacak.

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