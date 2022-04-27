Camila Cabello Victoria's Secret'ın yeni yüzü oldu

Cabello, "Benim için Bombshell kadını olmak, tam olarak olduğun gibi görünebilmek ve her gün kim olduğunu kutlama cesaretine sahip olmaktır. Her kadının içindeki Bombshell'i kucaklamaktan ve Victoria's Secret'ın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.