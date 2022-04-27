Camila Cabello Victoria's Secret'ın yeni yüzü oldu

Haberler | 27.04.2022 - 11:46
Victoria's Secret markanın en çok satan parfümü Bombshell’in yeni kampanyasını üç kez Grammy Ödülü'ne aday gösterilen, Platin Plak ödüllü, sevilen şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello ile duyurdu.
Fotoğrafçı Zoey Grossman tarafından çekilen markanın kampanyasında Cabello, Bombshell’in cesur ve kendinden emin kokusunun mükemmel birleşimini, doğal bir canlılık ve özgünlükle sergiliyor.
Cabello, "Benim için Bombshell kadını olmak, tam olarak olduğun gibi görünebilmek ve her gün kim olduğunu kutlama cesaretine sahip olmaktır. Her kadının içindeki Bombshell'i kucaklamaktan ve Victoria's Secret'ın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
Victoria's Secret Kreatif Direktörü Raúl Martinez, "Sette, Camila adeta yönlendirilmeye gerek duymadan harika bir enerji sergiledi. Canlılığı ve kendine güveniyle adeta doğal bir şekilde parlıyordu. Onun enerjisi ve kişiliği bu kampanyayı hayata geçirmemizi sağlayan en önemli faktörlerden biriydi" dedi.
Victoria's Secret, Bombshell parfüm koleksiyonunu kutlamak için, 3 ile 9 Mayıs tarihleri arasında New York'ta duyusal bir deneyim olan The Bombshell Gardens'a ev sahipliği yapacak.