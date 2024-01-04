Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya: İyi ki peşinden koşmayı bırakmadım

Erkin, kendi sosyal medya hesabından ise şu notu yayınladı:

"Aşkım benim iyi ki peşinden koşmayı bırakmadım. Hayatımın anlamısın, bir ömür beraber olalım. İyi ki Mihran Ela’mızın annesisin. Hep senin yanında, arkanda en yakınında olacağım seni çok seviyorum dünyam."