Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya: İyi ki peşinden koşmayı bırakmadım

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, evliliklerinin yedinci yılını sosyal medya hesaplarından karşılıklı duygusal paylaşımlarla kutladı. Erkin, eşine, "Aşkım benim iyi ki peşinden koşmayı bırakmadım" diye seslendi.

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya: İyi ki peşinden koşmayı bırakmadım - 1

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. Evliliklerinde yedinci yılı kutlayan mutlu çift sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlarda bulundu.

Ovalı bu fotoğrafı paylaşıp altına, "Canım sevgilim 2 ocak 2017'de iyi ki 'evet' dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisisin. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla, geçsin zamanımız. seni çok seviyorum" notunu düştü.

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Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya: İyi ki peşinden koşmayı bırakmadım - 2

Hemen eşinin paylaşımına cevap veren Erkin ise, "İnşallah sevgilim. Sana çok aşığım hayatımızın sonuna kadar mutlu, huzurlu, sağlıkla kalalım mesajını yazdı.

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya: İyi ki peşinden koşmayı bırakmadım - 3

Erkin, kendi sosyal medya hesabından ise şu notu yayınladı:

"Aşkım benim iyi ki peşinden koşmayı bırakmadım. Hayatımın anlamısın, bir ömür beraber olalım. İyi ki Mihran Ela’mızın annesisin. Hep senin yanında, arkanda en yakınında olacağım seni çok seviyorum dünyam."

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya: İyi ki peşinden koşmayı bırakmadım - 4

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin Mihran Ela adını verdikleri kızları 2018'de dünyaya geldi.

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya: İyi ki peşinden koşmayı bırakmadım - 5

Caner Erkin, 2014 yılında evlendiği Asena Atalay ile 2016'da boşandı. Bu evlilikten Çınar adında bir oğlu var.

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