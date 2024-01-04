Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya: İyi ki peşinden koşmayı bırakmadım
Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, evliliklerinin yedinci yılını sosyal medya hesaplarından karşılıklı duygusal paylaşımlarla kutladı. Erkin, eşine, "Aşkım benim iyi ki peşinden koşmayı bırakmadım" diye seslendi.
Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. Evliliklerinde yedinci yılı kutlayan mutlu çift sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlarda bulundu.
Ovalı bu fotoğrafı paylaşıp altına, "Canım sevgilim 2 ocak 2017'de iyi ki 'evet' dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisisin. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla, geçsin zamanımız. seni çok seviyorum" notunu düştü.