Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 01:22
"Elvis" filminin galası 75'inci Cannes Film Festivali kapsamında yapıldı.
Başrollerinde Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge'nin oynadığı film, Rock 'N' Roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatını konu ediyor.
40 yaşındaki süper model Adriana Lima, oryantal esintili hardal rengi elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Lima'ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti.
İşte Elvis filminin kırmızı halısından öne çıkan kareler...
Adriana Lima
Adriana Lima
Adriana Lima
tom hanks
Sharon Stone
Shakira
Kylie Minogue
Ricky Martin
Izabel Goulart
Kaia Gerber
Leonie Hanne
Leonie Hanne
Leonie Hanne
Stella Maxwell
Austin Butler, Olivia DeJonge ve Tom Hanks
Conor McGregor
Kat Graham
Sara Sampaio
Elsa Hosk
Sharon Stone
Wallis Day
Kimberley Garner
Winnie Harlow