Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 01:22

Başrollerinde Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge'nin oynadığı Elvis filminin 75'inci Cannes Film Festivali kapsamındaki galası yapıldı. Galaya Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue, Ricky Martin, Izabel Goulart ve Adriana Lima da katıldı.

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 1

"Elvis" filminin galası 75'inci Film Festivali kapsamında yapıldı.

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 2

Başrollerinde Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge'nin oynadığı film, Rock 'N' Roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatını konu ediyor.

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 3

40 yaşındaki süper model , oryantal esintili hardal rengi elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Lima'ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti.

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 4

İşte Elvis filminin kırmızı halısından öne çıkan kareler...

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 5
Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 6

Adriana Lima

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 7

Adriana Lima

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 8

Adriana Lima

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 9

tom hanks

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 10

Sharon Stone

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 11

Shakira

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 12

Kylie Minogue

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 13

Ricky Martin

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 14

Izabel Goulart

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 15

Kaia Gerber

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 16

Leonie Hanne

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 17

Leonie Hanne

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 18

Leonie Hanne

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 19

Stella Maxwell

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 20

Austin Butler,  Olivia DeJonge ve Tom Hanks

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 21

Conor McGregor

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 22
Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 23
Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 24

Kat Graham

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 25

Sara Sampaio

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 26

Elsa Hosk

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 27

Sharon Stone

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 28

Wallis Day

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 29

Kimberley Garner

Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 30

Winnie Harlow

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