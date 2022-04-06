Cansu Dere'nin Madrid planı

Haberler - Anadolu Ajansı | 06.04.2022 - 09:22

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan oyuncu Cansu Dere, bir dönem hem İstanbul hem de Madrid'de yaşamayı düşündüğünü söyledi.

Cansu Dere'nin Madrid planı - 1

İspanyol sinemasının en eski dergisi Fotogramas'ın düzenlenen ödül törenine katılan Cansu Dere, Madrid'de bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Cansu Dere'nin Madrid planı - 2

Dere, "Burada olmaktan çok mutluyum ve Türkiye'de çekimlerim bittikten birkaç ay sonra yeniden geleceğim. Bu, hem iş hem de tatil olacak. Yılın yarısında İstanbul diğer yarısında da Madrid'de yaşamayı düşünebilirim. Ama tabii ki İspanyolcamı geliştirmem lazım" dedi.

Cansu Dere'nin Madrid planı - 3

Yönetmen Pedro Almodovar, oyuncular Alvaro Morte, Alba Flores, Javier Camara, Ana Belen gibi İspanyol sinemasının önemli isimlerinin katıldığı Fotogramas dergisinin gala gecesinde ödüllerden birini de veren Dere, duygularını "İspanyol sinemasının hayranıyım ve çok özel insanlarla birlikte oldum. Ayrıca bir Türk olarak orada bulunmaktan da gurur duydum. Çok mutluydum." ifadeleriyle aktardı.

Cansu Dere'nin Madrid planı - 4

Her oyuncu gibi kendisinin de bir gün Pedro Almodovar ile çalışmaktan memnuniyet duyacağını dile getiren Dere, "Ancak benim için hikaye ve senaryo çok önemli. O yüzden hiç tanımadığım bir yönetmenle de hikaye iyiyse çalışabilirim. İspanya'da şu an iş ile ilgili net bir şey yok ama gelecekte neden olmasın" dedi.

Cansu Dere'nin Madrid planı - 5

İspanya'da en çok izlenen dizilerden biri olan Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Dere, geçen aralıkta Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından bireysel başarı ödülüne layık görülmüştü.

Cansu Dere'nin Madrid planı - 6

İşte diğer kareler...

Cansu Dere'nin Madrid planı - 7
Cansu Dere'nin Madrid planı - 8
Cansu Dere'nin Madrid planı - 9
Cansu Dere'nin Madrid planı - 10
Cansu Dere'nin Madrid planı - 11
Cansu Dere'nin Madrid planı - 12
Cansu Dere'nin Madrid planı - 13
Cansu Dere'nin Madrid planı - 14

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