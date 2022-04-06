Cansu Dere'nin Madrid planı

Her oyuncu gibi kendisinin de bir gün Pedro Almodovar ile çalışmaktan memnuniyet duyacağını dile getiren Dere, "Ancak benim için hikaye ve senaryo çok önemli. O yüzden hiç tanımadığım bir yönetmenle de hikaye iyiyse çalışabilirim. İspanya'da şu an iş ile ilgili net bir şey yok ama gelecekte neden olmasın" dedi.